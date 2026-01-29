明尼蘇達男護士遭擊斃　美媒曝官方報告：未提及涉事者曾伸手拔槍

美國邊境巡邏隊探員1月24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）擊斃一名37歲的男護士普雷蒂（Alex Pretti），多間美媒1月27日獲得一份美國海關及邊境保衛局（CBP）當日提交給國會的初步報告，其中披露了更多細節，惟未提及普雷蒂曾伸手取槍，似乎與國土安全部（DHS）起初指普雷蒂持械「接近」探員，後者出於自衛而開火的聲稱有出入。美媒28日引述DHS人員稱，涉事的探員已被暫時按排行政休假。



綜合美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等美媒27日報道，CBP在報告表示，邊境巡邏隊探員24日上午明尼阿波利斯市執行任務時，一名探員遭到兩名吹着口哨的女子阻攔，該探員隨即命令這兩名女子離開。

報告指，邊境巡邏隊探員接着將兩人推開時，其中一名女子跑向一名男子，而後者之後被確認為普雷蒂。探員試圖將該女子和普雷蒂驅離馬路，但兩人並未離開，探員其後向她們噴灑胡椒噴霧。

兩名執法人員曾開火

邊境巡邏隊探員接着試圖將普雷蒂拘留，但後者拒捕。雙方扭打在一起之際，有邊境巡邏探員多次大喊「他有槍！」，一名邊境巡邏隊探員在大約五秒鐘後對普雷蒂開槍，另一名邊境巡邏隊探員同時也對他開火。

報告未詳述普雷蒂是否被兩名執法人員的子彈擊中，也未標明他們的總開槍次數。

槍擊事件發生後，一名邊境巡邏隊探員報告稱他繳獲了普雷蒂的隨身手槍，執法人員其後清點並扣起了普雷蒂車內的槍械。明尼阿波利斯警方早前曾指，普雷蒂是合法持槍者，並擁有持槍許可證。

報道指，CBP在報告中完全未提及普雷蒂曾伸手拔槍，與國土安全部最初的說法有出入。該部門起初表示，普雷蒂攜帶了一支9毫米半自動手槍「接近」邊境巡邏探員，一名探員出於自衛而開槍。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）曾聲稱普雷蒂持槍接近聯邦探員，並形容這是企圖殺害執法人員的行為，甚至指責他是「國內恐怖份除」，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）則曾把後者形容為是「潛在的刺客」，但報告皆未提及這些指控指控。

美媒：涉事探員遭暫時停職

報告證實，國土安全調查處（HSI）正在調查這宗槍擊事件，CBP的職業責任辦公室也已經對事件進行內部審查。

一名國土安全部高級官員向28日美媒證實，涉事的探員已被安排行政休假，形容指這是探員須接受內部調查期間的標準程序。