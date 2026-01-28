明尼蘇達男護士遭擊斃　特朗普稱正展開調查　擬緩和當地緊張局勢

美國邊境巡邏隊探員1月24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）擊斃一名37歲的男護士普雷蒂（Alex Pretti），使當地局勢日趨緊張。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）27日在不同場合表示，已就事件展開大規模調查，並且計劃稍微緩和明尼蘇達州的緊張局勢。



綜合美國CNBC及路透社等外媒報道，特朗普27日稍早在白宮回應記者提問時，稱他會密切關注調查結果，希望是一次非常公正及誠實的調查。

特朗普同日接受霍士新聞（Fox News）採訪時，談及他此派遣邊境沙皇霍曼（Tom Homan）與市長弗雷（Jacob Frey）、州長沃爾茲（Tim Walz）會面一事時，稱希望能稍微緩和一下局勢。

弗雷及沃爾茲其後分別發聲明，表示已要求霍曼盡快結束當地的移民執法行動、減少部署聯邦執法人員以及對明尼阿波利斯市月內兩宗移民執法致命事件展開公正調查。

高官指控普雷蒂是刺客、恐怖份子 特朗普拒認同

普雷蒂被擊斃後，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在內的高級官員起初曾指責普雷蒂是「國內恐怖分子」；米勒後來在社交媒體又形容普雷蒂是「潛在的刺客」，副總統萬斯（JD Vance）亦有轉發有關貼文。

對此，特朗普27日先後表示，他不認同普雷蒂是刺客，而且他未聽聞有人指控後者是「國內恐怖份子」，並形容這是一宗不幸的事件。然而，他強調自己不喜歡普雷蒂當時持有槍械，以及管有有兩個裝滿子彈的彈匣，認為其不應在現場持有械。

針對美國民主黨人要求諾姆引啓辭職，特朗普則簡短回答表明前者不會辭職，但未有作進一步解釋。