美司法部公開最後一批愛潑斯坦案文件　涵300萬頁內容、18萬圖片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年簽署要求全面公開已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關文件的法案後，司法部陸續公開涉案文件。司法部1月30日再公布相關文件，涵蓋超過300萬頁內容、18萬圖片以及2000條影片。副司法部長布朗什（Todd Blanche）表示，這是政府據該法律最後一次公開愛潑斯坦案的文件。



路透社及英國《衛報》報道，布朗什30日在記者會上表示，這次公布的文件包括司法部和聯邦調查局（FBI）持有的涉案電子郵件、訪談摘要、圖像、影片等資料。

他表示，鑑於法律允許對受害者身份等資訊進行塗黑處理，這批涉案文件有大量內容遭刪減。並重申該部門沒有利用審查去保護特朗普。

布朗什表示，政府已按該法律要求公開被要求公開的內容，之後不會再公布其他文件。

另外，他在30日發給國會的一封信中表示，司法部以法律特權為由扣留了20萬頁文件，它們將按法律要求向國會提供一份報告，其中包括所有刪減細節和扣留文件的摘要。

民主黨人質疑未公開所有文件

然而，民主黨人質疑特朗普政府未有依法公布所有文件。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也質疑政府是否公佈了所有相關資料，稱司法部本來已確定了600萬頁愛潑斯坦案相關的資料，但最終只公布了350萬頁。

2026年1月30日，美國副司法部長布朗什（Todd Blanche）在華盛頓特區舉行的記者會發表演說。（Reuters）

眾議院監督委員會的民主黨議員加西亞（Robert Julio Garcia）同日發聲明，批評特朗普政府打算扣留大約50%的愛潑斯坦案文件，卻聲稱自己完全遵守法律「全面公開」文件。