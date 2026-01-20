華盛頓國家廣場展出愛潑斯坦信件複製品　特朗普簽名清晰可見

華盛頓國家廣場（National Mall）上周日（1月18日）夜間出現一座極具爭議性的裝置藝術，其內容涉及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與已故「淫媒富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），引發廣泛關注。



這座由「秘密握手」（The Secret Handshake）團體製造的裝置高達10英尺（約3米），其中一半複製了愛潑斯坦在2000年代初期信件中寫有特朗普名字的便條。上面有裸體女子輪廓、「唐納德」簽名、一面寫著「生日快樂——願每一天都成為另一個美好的秘密」，另一面寫著「祝『了不起的傢伙』生日快樂！」

2026年1月18日，華盛頓國家廣場出現一座藝術裝置，展示愛潑斯坦信件中有特朗普簽名的便條。（X@Mollyploofkins）

2026年1月18日，由「秘密握手」（The Secret Handshake）團體打造的裝置內容直指愛潑斯坦與特朗普，並鼓勵民眾向特朗普政府留言。（X@melissaykim）

愛潑斯坦的生日恰為1月20日。裝置旁還附有牌匾，該團體鼓勵路人簽名並向特朗普政府留言。據悉，該裝置獲准展示至1月23日。

此前，《華爾街日報》於2025年7月就報道過這封便條，特朗普堅決否認簽名且否認與愛潑斯坦關係密切，甚至起訴了該報，還暗示可能是他人代寫簽名。特朗普本人並未被指控與愛潑斯坦有法律上的不當行為，愛潑斯坦則在2019年於獄中等待性交易指控審判時死亡。

政府當前正面臨公開更多愛潑斯坦檔案的巨大壓力。司法部本月較早時透露，僅公布了不到1%的文件，仍有超200萬份文件在審查中。