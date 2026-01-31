愛潑斯坦｜文件指Bill Gates曾與俄羅斯女孩有染　患性病隱瞞妻子

據美國司法部公布的最新文件顯示，富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）聲稱，微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）曾與「俄羅斯女孩」發生性關係後感染性病。愛潑斯坦還聲稱，蓋茲曾向他索取抗生素，以便「偷偷給」他當時的妻子梅琳達（Melinda Gates）服用。兩人現已離婚。



據英國《每日電訊報》報道，特朗普政府1月30日（周五）公布300萬頁愛潑斯坦案的文件，其中還包含愛潑斯坦與蓋茲的新照片。

美國司法部公布更多有關愛潑斯坦案的文件：

據報道，2013年7月18日，愛潑斯坦給自己發了一份郵件備忘錄，其中包含多項針對蓋茲的指控。

備忘錄寫道：「雪上加霜的是，你懇求我刪除有關你性病的郵件、你要求我提供抗生素以便你可以偷偷給梅琳達服用的郵件，以及對你陰莖的描述。」

當日凌晨1時03分，愛潑斯坦又寄了一封電子郵件，宣布從比爾及美琳達·蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）辭職。愛潑斯坦從未在該基金會工作過，因此外界認為這封電子郵件是他代別人撰寫的。

蓋茲的發言人表示：「這些說法完全荒謬，純屬捏造。這些文件唯一能證明的，就是愛潑斯坦因為未能與蓋茨保持長期關係而感到沮喪，以及他為了陷害和誹謗蓋茨而不擇手段。」

愛潑斯坦2019年7月因涉及與未成年人進行性交易案而被捕，其後8月在獄中離世。