淫媒愛潑斯坦案｜最新文件指Elon Musk曾計劃前往「蘿莉島」

據美國司法部1月30日（周五）公布的文件，全球首富馬斯克（Elon Musk）似乎曾與淫媒愛潑斯坦有過不錯的交情。文件中的電郵顯示，兩人曾兩次友好地互發訊息，討論馬斯克前往愛潑斯坦旗下私人島嶼的計劃。



英國《衛報》引述司法部公布的文件指，馬斯克和愛潑斯坦曾在2012年和2013年，透過電郵討論馬斯克何時前往愛潑斯坦擁有的私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St James），但最終由於交通安排的問題。這兩次交流似乎都沒有促成馬斯克最終到訪該島。

在一封電郵中，馬斯克向愛潑斯坦表示：「假期期間我會在英屬維京群島/聖巴特島一帶。請問什麼時候去比較合適？」

美國司法部公布愛潑斯坦與馬斯克的郵件往來：

愛潑斯坦回覆：「1號到8號任何一天都可以。隨你便。永遠為你留着位置。」

隨後，馬斯克發送了幾封郵件，告知了他的行程安排，兩人最終確定2013年1月2日為到訪日期。郵件往來以愛潑斯坦告知馬斯克他需要留在紐約，並對無法見面表示遺憾而告終。

愛潑斯坦表示：「壞消息，很遺憾，我的行程安排迫使我留在紐約。我真的很期待能和你一起度過一段輕鬆愉快的時光。所以我非常失望。希望我們能在不久的將來再安排見面。」

2012年11月，愛潑斯坦給馬斯克發了一封郵件，詢問「你們會帶多少人乘直升機去島上？」

馬斯克回覆道：「大概就我和塔露拉（Talulah）。你們島上哪天/哪晚會舉辦最瘋狂的派對？」這裏指的是馬斯克的前妻塔露拉‧萊利（Talulah Riley）。

同年12月25日，馬斯克回覆愛潑斯坦的另一封郵件中，愛潑斯坦在郵件中鼓勵馬斯克來訪，並表示可以提供直升機接他。

馬斯克表示：「你有什麼派對計劃嗎？我今年工作到快要崩潰了，所以等孩子們聖誕節回家後，我真的很想去聖巴茨島或其他地方好好放鬆一下。非常感謝你的邀請；寧靜的島嶼生活與我想要的假期恰恰相反。」

愛潑斯坦回覆指：「明白了，聖巴茨島見。我島上的人口比例可能會讓塔莉拉感到不自在（編按：似乎在暗示女性遠多於男性）。」

馬斯克表示：「塔莉拉並不介意人口比例。」

2013年1月2日，馬斯克給愛潑斯坦發了一封郵件，暗示這次訪問可能無法成行，郵件中寫道：「這次的行程安排上行不通。」

過去，馬斯克曾多次面臨外界壓力，被要求澄清與愛潑斯坦的任何潛在聯繫，包括先前司法部公布的與調查相關的文件中都有提到他的名字。

2025年5月，馬斯克曾就微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與愛潑斯坦的關係，對蓋茲進行人身攻擊。此前，蓋茲曾批評馬斯克領導的政府效率部削減人道援助，馬斯克隨即予以回擊。

馬斯克當時指：「蓋茲以為自己是誰，竟敢對兒童福利指手畫腳？他可是和愛潑斯坦來過從甚密！」