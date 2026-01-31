日本財務省：政府2025年「資不抵債」規模達700萬億日圓

綜合日媒報道，日本財務省1月30日宣布，截至3月30日的財政年度「國家財務報表」，政府的「資不抵債」（即負債超過資產的部分）規模達到699.9萬億日圓（約35.3萬億港元），較2023財年末增加4.2萬億日圓（約2120億港元）。這是過去兩年來首次增加，部分原因是政府因應物價上漲而增加發行債券。



據《讀賣新聞》報道，在過去一個財政年度，資產增加5.3萬億日圓，達到783.4萬億日圓（約39.5萬億港元）。隨着日本央行取消負利率政策，貸款增加10萬億日圓，達到132.3萬億日圓（約6.7萬億港元），部分原因是透過向央行貸款恢復投資活動。公共退休基金的存款，即「投資存款」，增加了2.4萬億日圓，達到118.1萬億日圓（約6萬億港元）。

報道指，負債增加9.5萬億日圓，達到1483.3萬億日圓（約75萬億港元）。佔總額絕大部分的政府債券（債務）餘額增加20.3萬億日圓，達到1,184.6萬億日圓（約9.3萬億港元）。

自2003財年以來，日本財務省開始發布反映國家財政狀況的財務報表，該報表將一般帳戶和專案帳戶合併計算。 2010財年末，政府「資不抵債」的規模702萬億日圓（約35.4萬億港元），創歷史新高。但到2011財年末，由於日圓疲軟導致以外幣計價資產的評估價值上升，17年來首次出現下降。