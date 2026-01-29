日本女模古川杏po新駕照　網讚盛世美顏　卻因一句話被指「扮野」

日本23歲女模古川杏近日在其社交平台分享新換領的駕照，證件相的美貌引起不少網民留言讚美，有人驚嘆證件相居然可以拍得如此美，看後讓人「精神百倍」，惟亦有人「唱反調」，直指古川杏的發文方式「造作」。



日本女模古川杏在其IG分享新換領駕照獲得不少網民的讚美：

據《日刊體育》報道，23歲的女演員古川杏1月25日更新其個人Instagram，分享她已換領新駕照。

古川杏發文表示：「我更新了駕照」，並分享了她的駕照照片。

不少古川杏的粉絲們紛紛在照片下留言：「甚麼？連駕照照片都這麼可愛？」、「我從來沒見過駕照照片這麼可愛」、「駕照照片居然這麼好看」、「她真漂亮」。

有趣的是，亦有部份網民留言質疑：「她明明就希望大家稱讚證件相，為甚麼不直接反問『我的駕照照片拍得真好看』」，亦有人表示「與其說更新駕照，不如話看看我連證件相都很可愛」。

日本女模古川杏更多照片：

報道指，古川杏於2002年12月1日生於大阪府，個人特長是日本鼓和游泳；她2012年曾獲得日本地球小姐大賽冠軍。