愛潑斯坦｜文件再公布3張安德魯醜態照片：赤腳趴女子上方

美國司法部公布的最新已故「淫媒富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包含3張英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）與一躺在房間地上的女子照片。此外據多家英媒報道，安德魯曾在愛潑斯坦於2010年7月解除軟禁兩個月後，通過郵件邀他訪問白金漢宮。另有一份2010年郵件顯示，愛潑斯坦在郵件中想將一位「美麗的」26歲俄羅斯女子介紹給郵件署名為「A」的收件人，該收件人被發現疑似為安德魯。



綜合英媒報道，三張照片在沒有任何解釋或背景說明的情況下公布，圖片顯示一名赤腳男子俯身靠近一名仰面躺着、雙臂伸展的女子。

此外，安德魯此前曾在愛潑斯坦解除軟禁後，邀請其拜訪白金漢宮，並向他提供一項在阿富汗的投資機會。

一封日期為2010年9月29日的電子郵件顯示，愛潑斯坦告訴安德魯他當時在倫敦，而安德魯則似乎表示，由於要與一位「沙特阿拉伯王子」共進午餐，他無法與愛潑斯坦共進午餐，但他當天較後時間會有空。 安德魯在郵件中寫道，「很高興你能來白金漢宮。帶上任何人一起來，我大約下午4點到晚上8點有空。」而愛潑斯坦回覆道：「4點見。」

英國安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor，前稱安德魯王子）當年與性侵女子朱弗雷（Virginia Giuffre）的合照，而愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell右）則站在最右側。（X@vicderbyshire）

同樣在2010年，愛潑斯坦曾與一個名為「公爵」（The Duke）的帳號往來過郵件。郵件暗示愛潑斯坦想介紹「A」認識一位美麗的26歲俄羅斯女子。而「A」收件人則疑附有「HRH Duke of York KG」的電子郵件簽名。