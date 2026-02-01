愛潑斯坦案｜施紀賢籲安德魯赴美國會作證：是否道歉由其自行決定

美國司法部公布的最新已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關案件的文件，進一步披露不少涉及英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的照片及電郵。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）1月31日呼籲安德魯應就案件赴美國會作證，但是否作出道歉則交由後者自行決定。



英國《衛報》及英國廣播公司（BBC）31日報道，施紀賢準備結束訪日本行程時，被記者問及安德魯應否向案中受害者道歉及到美國會作證。他表示，受害者必須是首要考慮因素，而他始終以受害者們為出發點來處理這個問題。

施紀賢強調：「是否應該道歉，那是安德魯自己的事；但在作證方面，任何掌握（愛潑斯坦案）資料的人都應該作好準備，以任何形式分享有關資料。」

BBC稱，美國會民主黨人去年11月已要求安德魯赴美作證，但施紀賢當時僅表示，是否前往應由安德魯自行考慮。

2026年1月31日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）與日本首相高市早苗（不在圖中）在東京首相官邸舉行雙邊會晤後共同出席記者會。（Reuters）

美國司法部31日公布與愛潑斯坦有關的新文件，其中部份電郵顯示，安德魯在愛潑斯坦被判犯下性犯罪後，仍然與後者保持了兩年多的定期聯繫。

另外，文件還包括一些照片，其中3張照片顯示安德魯赤腳俯身靠近一名仰面躺着、雙臂伸展的女子。