愛潑斯坦案｜新文件揭收近60萬　英國前駐美大使文德森退出工黨

美國司法部再公布與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件後，英國前駐美大使文德森（Peter Mandelson）2月1日宣布退出工黨。



英國廣播公司報道，文德森表示，他已辭去工黨黨員職務，因為他不想因與愛潑斯坦的關係而「造成進一步的尷尬」。

新公布的文件顯示，愛潑斯坦2003年和2004年間分3次向文德森支付7.5萬美元（58.5萬港元），每次支付2.5萬美元。

圖為文德森在2010年倫敦薩奇藝廊（Saatchi Gallery）舉行的全球投資會議上發言。(Getty)

文德森在給工黨總書記里德利（Hollie Ridley）的信中說：「周末公布的檔案使我進一步被扯進愛潑斯坦醜聞，我對此深感後悔和抱歉。」

他對文件的指控予以否認，稱：「關於20年前他（愛潑斯坦）向我支付款項的指控，我認為這不是事實，我對此事沒有任何記錄或記憶，我需要自己進行調查。」

文德森認為：「在進行調查的同時，我不希望讓工黨感到更加難堪，因此我決定退出工黨。」

文德森2024年獲首相施紀賢（Keir Starmer）任命，2025年2月履新，同年9月，

英國公布，在施紀賢要求下，文德森職務已遭解除，原因便是文德森與愛潑斯坦的「深遠關係」，較施紀賢上任之初已知情況存在巨大差異。

愛潑斯坦新文件據報至少曝光43受害者姓名 包括逾20未成年人

《華爾街日報》報道，美國司法部公布了數十名愛潑斯坦受害者的姓名，其中包括許多未公開身份的受害者，以及在被愛潑斯坦虐待時還是未成年人的受害者。

報道指，根據分析，周日對47名受害者全名的審查發現，其中43人的姓名在政府周五公佈的文件中未被塗黑。有些女性的全名在這些文件中出現100多次。