克林頓夫婦「轉軚」同意就愛潑斯坦調查赴國會作證

美國前總統克林頓（Bill Clinton）與前國務卿希拉里（Hillary Clinton）2月2日改變主意，表示同意出席美國國會針對已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的聽證會。



克林頓夫婦早前向眾議院監督與問責委員會發信，質疑委員會選擇性要求兩人親身作供，並表明不會出席；委員會其後通過決議，推進起訴兩人藐視國會，預料本周正式表決。克林頓的發言人周一於社交平台發文，指克林頓夫婦將親身到國會作證，期望樹立良好的先例，並適用於每一個人。

此次是自1983年以來，首次有前總統到國會作證。眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）對此表示歡迎，他形容是良好的進展，希望所有人都遵守國會發出的傳票，惟他未有透露會否取消處理克林頓藐視國會的決議。

2025年12月19日，美國司法部發布有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，圖為愛潑斯坦位於曼哈頓的家中，懸掛一幅前總統克林頓（Bill Clinton）身穿裙子的畫像。（Reuters）

克林頓被指與已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相識，他在愛潑斯坦莊園的照片是早前公開的相關記錄之一。此前公開的愛潑斯坦的私人飛機飛行記錄顯示，克林頓曾於在2002年和2003年搭乘了四趟國際航班。但其發言人強調克林頓早已與愛潑斯坦斷絕往來，且從未被愛潑斯坦的受害者指控有不當行為。