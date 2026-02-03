中國電動巴士征服歐洲市場？比亞迪宇通低價高質產品吸引企業採購

日媒2月2日報道，儘管存在數據安全與戰略依賴的擔憂，中國電動巴士製造商比亞迪（BYD）與宇通在歐洲卻愈來愈受歡迎。



據《日經亞洲》，德國、比利時及奧地利的交通公司，正將中國製造的電動巴士納入車隊，運營方表示，這些車輛不僅價格更低，品質也更好 。

歐洲交通運營商指，比亞迪電動巴士售價較德國MAN或戴姆勒（Daimler）的同類產品低約10萬歐元（約92萬港元），且電池安全性與車輛設計獲得好評。

客運公司Bottenschein Reisen行政總裁霍斯特（Horst Bottenschein）表示，比亞迪巴士滿電可運行8小時。麥肯錫報告顯示，2024年中國製巴士已佔歐洲市場21%份額。

2025年12月10日，德國柏林的電動大巴停靠在柏林公交公司的封頂儀式現場，該設施預計2027年投入使用。（Getty）

歐盟多國將從2030年起禁止柴油巴士行駛市區，迫使運營商加快車隊電動化。比利時公交公司De Lijn已授予比亞迪最多500輛巴士合約，條件是需在比亞迪匈牙利工廠組裝以符合歐盟本地價值規定。宇通亦因其軟件整合能力獲德國萊茵蘭-普法爾茨州運營商青睞。

然而，挪威奧斯陸公交局Ruter報告指出宇通巴士與中國保持數據連接，可能傳輸敏感資訊。奧地利薩爾茨堡政界人士擔心採購宇通巴士帶來的間諜和戰略以來風險。德國基民盟議員基瑟韋特（Roderich Kiesewetter）亦呼籲對公共交通採購實施嚴格「去風險」要求。

2025年11月3日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）。

對此，中國外交部發言人毛寧表示，中國政府高度重視並依法保護數據隱私和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法形式採集或存儲數據，希望歐方切實尊重市場經濟和公平競爭原則，為各國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。