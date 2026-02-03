上環日圓劫案｜日媒公開案發後照片　爆走私集團運錢赴港買金手法

上環1月30日早上發生有日本籍男子在找換店外遭搶5100萬日圓（約257萬港元）事件，事發後香港警方拘捕6人，當中有3名日籍男子、1名中國籍女子被控串謀搶劫。有日媒2月2日公開據稱是案發後的照片，又引述走私集團前高層講述運送日圓赴香港兌幣再買黃金的手法，以回國出售賺取差價。



日媒TBS公開據稱是案發後的照片，案中可見有兩名身穿深色衣服的男子，報道指兩人正是被拘捕的其中兩名日籍疑犯下村桂吾與山口將人。

在此案中，3名日籍被告下村桂吾（23歲，無業）、山口將人（28歲，無業）、及鈴木悠介（27歲，文員），與中國籍女子李楠（52歲，傳譯員）各被控一項串謀搶劫，案件2月2日在香港東區裁判法院提堂，控方申請將案件押後到4月14日再訊，以待警方進一步調查。

案中的受害者被指是運送日圓前往香港兌換金錢，且在出發前往香港之前，1月29日晚上在日本東京羽田機場已曾遇搶劫，當時幸保不失。

報道講述走私集團運送金錢赴香港後買金的手法，即運送巨額金錢到香港後兌換金錢，在香港購買黃金，然後走私回日本出售，賺取差價，因黃金在香港屬免稅商品之一，但若把黃金帶回日本，過海關時須繳納消費稅，這些集團則以走私方式把黃金帶回日本，然後以包含消費稅的價格出售，從中牟利。

1月30日上環5800萬日圓劫案，警方拘捕多名涉案者，起回部分贓款及多部手提電話等證物。（陳浩然攝）

有一名走私集團前高層稱，他自己曾大約80次以這種方式走私黃金，也曾組織過200多人，用大筆資金在香港購買黃金。另有人指「當時我每周去三次，幾乎沒時間睡覺。」

報道也引述一名負責運送金錢後買金的中國籍「快遞員」指，「每根金條我都能拿到4000港元的報酬」、「感覺就像在海外免稅店買名牌商品回來，再轉手賣掉一樣。」