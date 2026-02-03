天使的臉孔？羅馬教堂修復壁畫天使與梅洛尼「撞臉」　當局調查

意大利傳媒稱羅馬市中心一座教堂內的天使壁畫修復後的臉容神似意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）後，梅洛尼上周六（1月31日）表示，自己肯定不像天使。



《共和報》報道，盧奇納羅倫佐聖殿（Basilica of St. Lawrence in Lucina）小禮拜堂的天使壁畫，修復後與梅洛尼樣貌十分相似。

報道附上梅洛尼和天使壁畫的對比照，並稱畫中的天使之前看起來就像一個「普通的丘比特」。

意大利文化部表示，已指示羅馬最高藝術遺產官員對修復後的畫作進行檢查，然後再「決定下一步該怎麼做」。

梅洛尼在Instagram上載相關照片，並以開玩笑的語氣表示「我肯定不像天使」，同時附上笑臉表情符號。

修復工作由原畫作者Bruno Valentinetti親自完成。他否認自己曾修改畫作，並告訴記者：「我修復的是25年前的樣子」。