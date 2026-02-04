愛潑斯坦｜文德森辭任上議院議員　英警方將對其洩密展開刑事調查

美國司法部1月30日公布一大批與淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案有關的文件，英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson）被指曾透過郵件向愛潑斯坦洩漏英國政府的機密。文德森在醜聞郵件曝光後，已辭去其上議院（House of Lords）議員的職務。據《衛報》報道，倫敦警察廳將就文德森向愛潑斯坦洩漏政府郵件和市場敏感資訊的指控展開刑事調查。



《衛報》2月3日報道，有關愛潑斯坦案的最新披露似乎表明，文德森在擔任前首相白高敦（Gordon Brown）政府的商務大臣期間，曾向愛潑斯坦發送有關英國政府如何應對金融危機機密信息的電郵。

文德森涉嫌向愛潑斯坦洩漏英國政府機密和市場敏感信息：

1. 英國政府內部一份概述200億英鎊（約2,137億港元）資產出售計劃的機密文件。

2. 文德森聲稱他正「努力」改變政府有關金融業銀行家獎金的政策。

2026年1月30日，美國司法部公布大量有關已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案件的文件，圖為愛潑斯坦與英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在一艘船上的合照。（網絡圖片）

3. 2010年，在歐元紓困計劃正式宣布的前一天，文德森向愛潑斯坦透露即將推出的紓困方案。

4. 建議摩根大通行政總裁向英國財政大臣作出「輕微威脅」。

文德森已辭任上議院議員職務

據報道，文德森將辭去上議院議員的職務。上議院議長福賽斯（Michael Forsyth）3日在上議院宣布了這一消息。

這代表文德森將不再是上議院議員，也無權參與上議院的議事程序，惟他將保留其勳爵頭銜。

2025年5月8日，美國華盛頓白宮，美國總統特朗普（Donald Trump）在橢圓形辦公室宣布與英國達成貿易協議後與英國駐美國大使文德森（Peter Mandelson）握手。（Reuters）

倫敦警察廳已向文德森展開刑事調查

英國警方同日晚上表示，已對文德森涉嫌向愛潑斯坦洩露市場敏感資訊的指控展開刑事調查。

倫敦警察廳指揮官Ella Marriott表示：「在美國司法部進一步公布數百萬份與愛潑斯坦有關的法庭文件後，倫敦警察廳收到多宗有關公職人員行為不當的舉報，其中包括英國政府的轉介。」

Marriott指：「我可以確認，倫敦警察廳現已對一名72歲的前政府部長展開調查，指控其犯有公職人員行為不當罪。」

2025年6月18日，英國倫敦，圖為時任英國駐美國大使文德森（Peter Mandelson，左）。（Reuters）2004年9月8日，圖為美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右）。愛潑斯坦與多位知名人士關係密切，包括政界人士、演員和學者。愛潑斯坦曾因與未成年女性發生性關係而被定罪。（Getty）

據《衛報》報道，前首相白高敦已致函倫敦警察廳，提供資訊以支持對文德森展開刑事調查。