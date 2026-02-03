英國前駐美大使文德森內褲照流出　英媒：攝於愛潑斯坦巴黎住所

美國司法部公開的最新一批已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案，牽涉大量政商名流，包括英國前駐美大使文德森（Peter Mandelson，又譯曼德爾森）。一張他身穿內褲與一名女子交談的照片在檔案內公開，英國天空新聞（Sky News）2月2日透過比對分析指，拍攝地點位於愛潑斯坦的巴黎公寓內。



報道透過比對新照片與其他已公開的愛潑斯坦相關照片，指可透過窗外金屬陽台欄杆、燈具及紅色牆板，確認攝於愛潑斯坦的巴黎公寓。文德森的發言人早前則向天空新聞表示，無人能確認該照片的拍攝者、地點或是否與愛潑斯坦有關。

在這次愛潑斯坦案中，檔案也顯示愛潑斯坦2003年和2004年間分3次向文德森支付7.5萬美元（58.5萬港元），每次支付2.5萬美元。文德森於2月1日宣布退出工黨。

文德森也被指在擔任英國白高敦（Gordon Brown）政府商務大臣期間，曾向愛潑斯坦發送一系列電子郵件，內容包含政府為應對全球金融危機所獲取的機密資訊。英國現任首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）已要求開展緊急調查。

已故金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）與大量美國政商名流交往密切，2019年7月6日因涉嫌性犯罪被捕後，於2019年8月10日死於獄中，被判定為「自殺」。(Reuters)

在新一批檔案中，英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）的數張照片也受到關注，根據天空新聞數據與鑑證單位的分析，安德魯一張彎腰俯身接近一名年輕女子的照片，背景中的白色鑲板、門設計及走廊視角，與愛潑斯坦紐約宅邸內其他已知照片完全吻合。

美國司法部1月30日公布的最新愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包含3張英國安德魯王子（Price Andrew）與一躺在房間地上的女子照片。（美國司法部）

安德魯曾於2025年10月發聲明強烈否認對其的所有指控。