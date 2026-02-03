愛潑斯坦｜施紀賢下令調查文德森　涉在白高敦時期洩露政策機密

英國首相施紀賢（Keir Starmer）已下令展開緊急調查，查明英國前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在擔任政府部長期間，與富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，並要求文德森辭去上議院議員職務。美司法部最新公布的文件顯示，文德森在擔任白高敦（Gordon Brown）政府商務大臣期間，曾向愛潑斯坦發送一系列電子郵件，內容包含政府為應對全球金融危機所獲取的機密資訊。



綜合外媒報道，2009年6月13日，白高敦的特別顧問巴特勒（Nick Butler）發送一封主題為「商業問題」的電子郵件，郵件中詳細闡述政府正在考慮的政策措施，並暗示政府擁有價值200億英鎊（約2,137億港元）的可出售資產。

2025年5月8日，特朗普在白宮橢圓室辦公室宣布英美達成貿易協議，同英國駐美大使文德森（Peter Mandelson）握手。（Reuters）

文德森其後將該封郵件轉發給愛潑斯坦，並說道：「這封有趣的郵件已發給首相。」愛潑斯坦回覆文德森問道：「什麼可出售的資產？」一封來自經修改的電子郵件地址則回覆道：「我想是土地和房產吧。」

在2010年5月9日的另一封電郵中，愛潑斯坦要求文德森確認一項5,000億歐元（約5.3萬億港元）的紓困方案，文德森則透露稱該方案將於當晚宣布。文德森似乎還於次日提前向愛潑斯坦透露了首相白高敦即將辭職的消息。

圖為英國議會上院議員、前副首相及商務大臣曼德爾森（Peter Mandelson，右）與時任英國首相白高敦（Gordon Brown，左）在2010年倫敦薩奇藝廊（Saatchi Gallery）舉行的全球投資會議上發言。(Getty)

此外，最新文件還揭示，愛潑斯坦曾向多個銀行帳戶匯入總計7.5萬美元（約58.6萬港元），而當時身為工黨議員的文德森據信是受益人之一。而愛潑斯坦還於2009年9月，向文德森的男伴侶Reinaldo Avila da Silva匯款1萬英鎊（約10.7萬港元），用於支付整骨療法課程及其他開支。