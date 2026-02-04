特朗普重提2020大選存「舞弊」　稱聯邦政府應接管部分州份選舉

美國總統特朗普近日在一個播客節目中表示：美國應該將選舉「國有化」（nationalize），由聯邦政府管理。當被問到上述言論時，特朗普重申他在2020年大選中輸掉的幾個州的選舉存有「舞弊」的說法，特朗普認為，聯邦政府應該介入管理部分州份的選舉。



據《衛報》報道，特朗普表示：「我希望看到公正的選舉。」

特朗普指：「仔細想想，在聯邦公職選舉中，各州實際上是聯邦政府的代理人。」這種說法與美國憲法中有關選舉的條款相悖，憲法賦予各州自行組織選舉的權力。

2026年2月3日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮簽署法案結束政府部分停擺後，向多位共和黨議員致意。（Reuters）

特朗普聲稱，如果出現「存有舞弊的選舉」，聯邦政府應該有權接管點票工作。他還列舉了一些美國城市，稱這些城市之前的選舉存在舞弊，並特別提到了底特律、費城和亞特蘭大，這些城市都擁有大量的黑人選民。

據報道，2020年總統大選，特朗普在這三個州——密歇根州、賓州和佐治亞州——全部都輸給了民主黨人拜登（Joe Biden），但他拒絕承認敗選，反而散布有關點票的陰謀論，並敦促地方官員指控選舉結果存在舞弊。然而，在法庭上，他的律師在數十宗案件中都未能提供任何證據來支持這些說法。

2020年敗選後，特朗普致電佐治亞州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger），要求他幫忙「找出11780張選票」，並宣布這些選票是投給拜登的舞弊選票，從而將該州的選舉人票轉投給他。

作為總統，特朗普無權幹預佐治亞州的點票工作，但他現在顯然希望共和黨控制的國會修改法律，賦予他這項權力。

2026年2月3日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署結束政府部分停擺的法案。（Reuters）

特朗普強調：「如果他們不能合法地點票，聯邦政府應該做好介入的準備。」