特朗普「唯一擔心」中期選舉　已籌集逾37億元助力共和黨

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾表明，他擔心共和黨會在11月的中期選舉失去國會的控制權。最新的競選財務申報顯示，他已籌集前所未有的巨額競選資金，要防止這一情況發生。



根據提交給聯邦選舉委員會的文件，截至2025年12月底，特朗普的政治委員會與共和黨全國委員會共籌集了4億8300萬美元（約37.72億港元），這比民主黨全國委員會、民主黨參眾兩院委員會和超級政治行動委員會（Super PAC）共同籌集的1億6700萬美元（約13.04億港元）還要多近兩倍。

2026年2月1日，美國總統特朗普在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園向記者和媒體成員發表講話。（GettyImages）

特朗普所獲資金來自大金主和小額捐款人，例如在特朗普位於佛羅里達州和新澤西州的度假村舉辦「讓美國再次偉大」（MAGA Inc）宴會向富豪募款，以及持續不斷通過短信和電郵呼籲MAGA基本盤的小額捐款人捐款。

自2025年1月特朗普重返白宮後，MAGA Inc已獲管道大亨沃倫（Kelcy Warren）及其能源中游公司Energy Transfer LP、量化交易巨頭亞斯（Jeff Yass）、人工智慧巨頭OpenAI聯合創始人布羅克曼（Greg Brockman）、加密貨幣平台Crypto.com經營者Foris DAX Inc捐款，總計高達八位數。自特朗普2024年贏得總統大選以來，MAGA Inc已單獨集資3億1300萬美元。

然而歷史顯示，美國現任總統幾乎都會在中期選舉失利，特朗普籌得的鉅資能否打破歷史規律，目前仍是未知數。在特朗普首個任期內的2018年中期選舉，共和黨丟失了40個席位。

此次中期選舉，民主黨佔了上風，只須從共和黨手中奪取幾個議席，就可翻盤拿下眾議院。民調也顯示共和黨選情不樂觀，大部份選民不認同特朗普的經濟政策，對他的外交政策和打擊非法移民的手法也愈來愈不滿；原本投票支持特朗普重返白宮的年輕選民、非洲裔和拉丁裔選民也漸漸背棄他。

本文獲《聯合早報》授權轉載

