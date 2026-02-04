歐盟須加大力度確保關鍵原材料供應　最遲在2030年完成

歐洲審計院指出，如果歐盟希望擺脱對外國的依賴並實現氣候目標，就必須加大力度，最遲在2030年確保關鍵原材料的供應。



歐洲審計院（ECA）2月2日發表報告指出，歐盟27國在實現關鍵材料進口多元化、增加國內生產方面仍舊面臨困難，而再循環這一項也還處在起步階段。

歐盟旗幟在歐盟委員會大樓前飄揚。（GettyImages）

此前，歐盟在2024年通過《關鍵原材料法案》，為2030年設定了非強制性目標，包括實現所需礦產10％的開採量，將這些材料的再循環能力提升至15％，以及對每種戰略原材料年度需求量中的四成進行加工。

儘管在努力降低對外來供應的依賴，報告仍認為前景不容樂觀。它指出，歐洲能源轉型所需的26種材料中，有7種的再循環率僅在1％至5％之間，而有10種則完全沒有再循環。

報告提醒歐盟必須確保這些關鍵礦產的供應，以實現能源和氣候目標，即到2050年實現氣候中和。

歐盟的鎂（magnesium）、硼（boron）和鋰（lithium）主要依賴中國、土耳其和智利等國家。目前，中國供應歐盟97％的鎂，用於制氫電解槽（electrolysers）；土耳其供應歐盟99％的硼，用於太陽能電池板，智利則供應歐盟79％的鋰，用於電動車的電池。

歐洲審計院負責此次審計的成員羅西曼努斯說，當前的問題是，歐盟在關鍵材料方面，過度依賴歐盟以外少數幾個國家的供應。「因此，歐盟必須提升自身能力，降低這方面的脆弱性。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】