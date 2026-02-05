歐洲議會：恢復有關批准歐美貿易協議提案立法工作
撰文：蕭通
歐洲議會於2月4日決定，恢復針對批准歐美貿易協議提案的立法工作。此前，由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為奪取格陵蘭，一度宣稱將對歐洲8國加徵關稅，歐洲議會1月21日決定暫緩批准歐美貿易協議。
歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）發表聲明說，國際貿易委員會將加快推進立法提案，但前提是美國尊重歐盟及其成員國的主權和領土完整，並履行歐美貿易協議。同時，如果美方做法威脅到歐盟或其成員國核心安全利益，歐盟可暫停相應關稅優惠。
新華社報道，去年7月，歐美達成貿易協議的核心內容包括，歐盟暫停對所有美國工業品的關稅，並對大量進入歐盟市場的美國農食產品建立關稅配額制度，以換取美國對大多數歐盟輸美商品徵收15%的關稅。
朗格表示，落實歐美貿易協議的相關立法提案，最早可能在2月24日舉行的國際貿易委員會會議上表決。
