西班牙首相桑切斯擬4月再次訪華 尋求加強對華經貿關係
撰文：韓學敏
出版：更新：
彭博社2月5日引述知情人士報道，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）計劃於四月中旬訪問中國。
報道指，桑切斯預計將率領西班牙商界領袖代表團同行。這將是其自2023年以來的第四次訪華行程，延續去年11月西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）訪華後的外交接續。旨在強化西班牙作為歐洲對華合作關鍵夥伴的地位。
此行被視為西班牙在歐盟（EU）尋求對華「去風險」及供應鏈多元化之際，試圖走出一條獨立的外交與經貿路線。
桑切斯過往多次展現對華合作意願，他上一次訪華是在去年4月，當時與中國國家主席習近平會面；時機正值美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布關稅計劃後數日後。
他持續主張歐盟應設定自身對華關係條件，避免與美國立場完全一致。西班牙近年也日益成為中國大型投資的主要接收國之一。
