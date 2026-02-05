古特雷斯：《新削減戰略武器條約》到期使國際和平處「嚴峻時刻」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）2月4日發表聲明指，《新削減戰略武器條約》（New START）周四到期是國際和平與安全的嚴峻時刻，因該條約也是俄美《中導條約》2019年失效後兩國間唯一的軍控條約。他敦促，俄羅斯和美國立即就新的核武軍控框架進行談判。



古特雷斯表示：「半個多世紀以來，我們首次面臨一個對俄羅斯和美國的戰略核武庫沒有任何約束性限制的世界——這兩個國家擁有全球絕大部分的核武器儲備。」他補充說，這代表數十年來在軍控方面取得的成就付諸東流。

不過，古特雷斯也稱，「現在有機會重新建構並建立一個適合快速變化形勢的軍控機制」，並對俄美兩國領導人認識到有必要防止世界重回不受控制的核擴散時代表示歡迎。他說：「世界現在期待兩國將承諾轉化為行動」。

美俄關係：2017年4月11日，俄羅斯莫斯科伏努科沃國際機場，俄羅斯和美國國旗飄揚。（Reuters）

俄美兩國於2010年簽署《新削減戰略武器條約》，旨在限制兩國部署的核彈頭和運載工具數量。該條約2011年2月5日正式生效，原定有效期10年，後經協商延長至2026年2月5日。