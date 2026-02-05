愛潑斯坦案 | 橫行的權色、黑金、淫亂　資本的腐朽、齷齪、罪惡

美國司法部公布了愛潑斯坦案調查相關檔案———300多萬頁材料，2000多個視頻，18萬張圖片。美國司法部還承認，手裏一共掌握約600萬頁材料，其中一半公開，一半仍然封存。數量之大，跨度之長，牽連之廣，已經不是「醜聞」兩個字能概括的。



多日來，每天都有新的爆點，展現在世人面前的就是性虐、淫亂、操縱弱勢女性下的西方精英……五年前，時任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在中美阿拉斯加會談上對美方說：「我們把你們想的太好了」。如今看來，何止是外交上，各個方面，把他們都想的太好了。萬萬沒想到，自以為高貴的精英群體們是如此泯滅人性——性販賣，孌童，強姦幼女，淫亂派對……

長期以來，西方名流圈子光鮮亮麗的外表，在這些文件面前不堪一擊。郵件記錄、行程安排、聚會邀請、島嶼訪問計劃，拼在一起，形成的是一張長期穩定運轉的關係網，裏面有多任美國總統、議員、高層官員，有矽谷巨頭，有華爾街大鱷，有歐洲王室…… 愛潑斯坦被拿下後，每個試圖巴結的人現在都爭相割席，違法違德的都說事不關己。

美國司法部1月30日公布的最新愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包含3張英國安德魯王子（Price Andrew）與一躺在房間地上的女子照片。（美國司法部）

西方天天掛在嘴邊的「價值」「人權」「女性保護」，原來什麼都不是。人權自由與平等，不過是這些 西方社會的精英們愚弄普通人的宣傳，他們利用自己的權利和金錢，玩弄人類的道德。他們放縱自己的慾望，採取更刺激，更變態的手段來滿足自己的情慾。

要知道，愛潑斯坦案絕非孤例，而是資本社會底層邏輯的必然產物——資本的無限擴張性與逐利性，最終會突破法律、道德、人性的所有邊界，將社會異化為「金錢通吃」的叢林，讓特權成為常態，讓公平淪為泡影。這種腐朽不是局部的道德敗壞，而是系統性、制度性的潰爛，滲透在社會運轉的每一個毛孔。

首先，資本凌駕於法律，盡顯資本對司法與社會的操控。愛潑斯坦的第一次輕判，是天價律師費撬動司法勾兑的結果；監獄裏的離奇自殺，是背後權貴網絡動用權力抹平證據的操作；後續數萬名涉案者的文件被拖延、刪減，是資本與司法體系形成「利益共同體」的直接體現。

流出照片包括愛潑斯坦抱着一名女童，圖中女童身份不明。（X@Simo7809957085）

其次，愛潑斯坦的社交圈能彙集總統、王子、高官，本質是資本搭建了「權力交換平台」：以性、財富為籌碼，為權貴提供利益輸送，而權貴則為他的罪惡提供政治庇護。在資本社會，權力不再是為公共利益服務，而是為資本增值服務，政治徹底喪失了獨立性，淪為資本的附庸。

必須看清的內核：資本的核心邏輯是「把一切轉化為商品，用金錢衡量一切價值」——當這種邏輯滲透到人性與社會關係中，必然會摧毀道德、情感、尊嚴等所有非物質的價值體系，讓人與人之間的關係淪為純粹的利益交換。愛潑斯坦案中，未成年少女被當作「商品」在權貴之間流轉，她們的身體、尊嚴被資本與特權肆意踐踏，而涉案的名流權貴對此視若無睹，因為在他們的認知裏，金錢可以購買一切。

2026年1月30日，美國司法部公布大量有關已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案件的文件，圖為愛潑斯坦與英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在一艘船上的合照。（網絡圖片）

何其的諷刺：愛潑斯坦的私人島嶼、私人飛機，與那些被他迫害的底層少女的悲慘境遇，形成了鮮明的對比——資本社會的繁華，本質是建立在對底層的壓榨與剝奪之上的。這種極致的貧富分化，讓「美國夢」淪為泡影，最終引發階層對立、社會撕裂，而資本階層卻對此毫不在意，因為他們早已構築起自己的「特權孤島」，與底層社會徹底隔絕。

愛潑斯坦的文件只被公布一半，相信更多更重量級的精英名字被隱藏，剩下約300萬頁的文件可能永遠無法重見天日，就像數十年來愛潑斯坦蘿莉島上被迫害的無數少女一樣，真相永遠深埋土地之下。而已經被曝光的特朗普們、比爾蓋茨們都會被洗白，繼續他們在電視熒幕前偉光正的模樣。

2025年12月18日，美國眾議院監督與政府改革委員會披露的愛潑斯坦案文件，圖為比爾·蓋茨（Bill Gates）與身份未明的女性的合影。（網上圖片）

這個世界看起來依舊會美好，西方的精英們依舊高呼人權口號干涉他國內戰，暗中挑動烏克蘭戰爭、中東戰爭、地區衝突；他們會繼續標榜自己的民主和自由，但在私下繼續利用自己的權利和金錢，玩弄人類的道德。他們構成一張嚴密的網絡，分配利益，掌控世界。

案件絕非孤立犯罪，而是資本邏輯下的系統性危機——資本轉化為特權，與政治、司法形成共謀網絡，弱勢群體被物化壓迫，正義機制全面失靈，暴露出資本社會「金錢至上」的核心腐朽。