愛潑斯坦案│愛潑斯坦自縊後照片首曝光：死前一刻喉骨幾近斷裂

美國司法部1月30日公布最新一批已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的調查文件，其中包括愛潑斯坦於2019年自縊的事發地點，以及自縊後送往醫院接受急救期間的現場照片。此外，檔案也釋出部份屍檢報告，其中可見他的甲狀軟骨幾乎完全斷裂。



美國司法部最新公開的這批文件供公眾在網上查閱，根據兩宗代號分別為「EFTA00161494」與「EFTA00134598」的文件顯示，愛潑斯坦被發現在牢房自縊後，急救人員扯開他身上的橙色囚服，替他進行心肺復蘇術（CPR），照片中可見愛潑斯坦戴上頸圈、氧氣管插入口中。他當時面容充血，面色變為紫紅色，頸部可見深啡色勒痕，胸前貼上電擊貼片，同時接上點滴。

▼更多愛潑斯坦自縊事件圖片▼

而「EFTA00161494」文件則重現愛潑斯坦最後一天的活動時間軸，他在2019年8月9日上午最後一次出庭，而下午同一個監房的獄友離開。愛潑斯坦在晚上被允許撥打一通20分鐘的電話，並由獄警協助撥號，不過報告未透露通話對象是誰。隨後，協助撥號的獄警換更，將愛潑斯坦交給另外兩名同事。

2019年8月10日清晨6時33分，警報器啟動，值班獄警向上級通報愛潑斯坦輕生。兩名夜班獄警坦承疏失，其中一人表示「我們沒有完成凌晨3點和5點的巡房」，另一人更直言「我們搞砸了」，隨後又補充，「是我搞砸，不能怪他，我們根本沒巡房」。

愛潑斯坦被發現後轉移至2樓醫療區接受CPR，但始終測不到脈搏。他隨後由救護車送往畢克曼醫院（Beekman Hospital），最終於上午7時36分宣告不治。