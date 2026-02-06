愛潑斯坦前女友電郵流出　疑確認安德魯當年與性侵女事主照片屬實

美國司法部近日公布大量有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，一封新公布，來自愛潑斯坦前女友和助手馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的電郵似乎證實了一張惡名昭著照片的真實性。照片中，英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）手摟着朱弗雷（Virginia Giuffre）的腰。朱弗雷是愛潑斯坦性交易集團事件中最著名的受害者之一。



據美媒2月5日報道，聲名狼藉的前王子安德魯過去一直否認曾性侵當時還是少女的朱弗雷，並質疑這張在網上瘋傳的照片是否經過篡改。

惟據美國司法部1月30日公布的一批新文件中，有一封來自馬克斯韋爾，愛潑斯坦前女友兼長期「共犯」，於2015年發給愛潑斯坦的電郵。這封郵件似乎確認了安德魯與朱弗雷的合照屬實。

馬克斯韋爾2015年撰寫的郵件草稿：

這封郵件的標題是「聲明草稿」，寄件人是「G Maxwell」，於2015年1月發送給愛潑斯坦。

郵件中寫道：「（姓名已隱去）在倫敦與我的幾位朋友見面，其中包括安德魯王子。我猜她當時想把照片給親朋好友看，所以拍了張照片。」

聲明和愛潑斯坦當日發出的後續郵件顯示，被隱去姓名的人是朱弗雷。

馬克斯韋爾也出現在安德魯與朱弗雷的合照；她因販賣兒童及其他罪行正在美國聯邦監獄服刑20年。

安德魯、朱弗雷和馬克斯韋爾的合照：

2026年2月6日，一封新公布，來自淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）前女友及助手馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右）的電郵似乎證實了一張惡名昭著照片的真確性。相中英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor，左）手摟着朱弗雷（Virginia Giuffre，中）的腰。朱弗雷是愛潑斯坦性交易事件中的受害者。（網絡圖片）

郵件還補充道，「G Maxwell」並沒有看到「在我家發生的任何不當行為」。

在另一封發給愛潑斯坦的郵件中，「G Maxwell」寫道：「我也必須在聲明中與你劃清界限。他們需要我說，我不知道安德魯在我家給我按摩的事。」

朱弗雷家人指電郵還她一個清白

朱弗雷的家人告訴《英國廣播公司》（BBC），這封郵件的公開是一個「證明她清白的時刻」。

朱弗雷的哥哥Sky Roberts表示：「這代表她不僅一直以來都沒有說謊，她說的都是實話。我們為妹妹感到無比自豪。我認為這是一個證明她清白的時刻，但我們也想藉此機會提醒人們要相信那些遭到愛潑斯坦侵害的倖存者。」

朱弗雷於2025年自殺身亡，她曾多次聲稱，在她未成年時，曾三次被迫與英國前王子安德魯發生性關係——地點分別在倫敦、紐約和俗稱「蘿莉島」的小聖詹姆斯島。她聲稱，安德魯在兩人相識時就知道她是未成年少女。

安德魯一直否認曾與朱弗雷的關係

安德魯過去一直否認朱弗雷的所有指控，並堅稱他不記得曾見過她。 2022年，他與朱弗雷達成和解，結束了一宗性侵訴訟。雖然安德魯沒有承認自己有不當行為，但他承認朱弗雷作為性交易受害者所遭受的痛苦。

安德魯2019年接受BBC訪問時聲稱：「我完全不記得見過這位女士，一點印像都沒有。」安德魯表示他「完全不記得拍過這張照片」，並補充說，雖然照片中的人是他，但「我們無法確定」放在她身上的手是否真的是他的。

在她的遺作回憶錄《Nobody’s Girl》中，朱弗雷詳細描述了這張照片拍攝當天的情況：2001年3月10日，17 歲的她在位於倫敦，馬克斯韋爾的別墅裏第一次見到安德魯。她說，數小時後，她被迫與安德魯發生性關係。