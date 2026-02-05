愛潑斯坦被爆捐25萬美元兼請華裔醫生遊小島　換頂級醫院特殊待遇

美媒2月4日引述美國司法部公開的愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案稱，愛潑斯坦向美國一間頂級醫院至少捐贈25萬美元以獲得特殊待遇。報道引述文件顯示，他又曾接待一名華裔醫生的一家人登上其私人小島遊玩。



《政治報》（POLITICO）報道，經傳媒審查發現，愛潑斯坦在被定罪後的幾年裏，至少向西奈山醫院捐贈25萬美元，遠超過此前報道的十倍，憑藉其財富和人脈，愛潑斯坦受益於與西奈山醫生的異常密切往來，其中包括外科醫生Jess Ting。《世界日報》報道，Jess Ting為華裔醫生，姓氏音譯為丁。

根據電子郵件，2012年10月，愛潑斯坦與一名「從沙灘車上摔下來、額頭需要縫針」的人飛回紐約時，愛潑斯坦前女友安德森-杜賓（Eva Andersson-Dubin）告訴愛潑斯坦，丁醫生「隨時待命」。

兩人交流的郵件又顯示，愛潑斯坦2013年3月邀請丁醫生全家前往其私人小島遊玩，助理在郵件中稱：「我們可以安排你和家人到愛潑斯坦的島上玩他的『玩具』以及吃午餐。」

愛潑斯坦。（Getty）

丁醫生回覆道：「愛潑斯坦真是太慷慨！！」

報道指，根據司法部公布的文件，丁醫生與愛潑斯坦助理之間交流的電子郵件中顯示，愛潑斯坦助理2013年5月發給丁醫生發送一封郵件稱，愛潑斯坦一個朋友急需進行鼻環修復手術，原本正準備去度假的丁醫生表示：「為了愛潑斯坦先生，一切皆有可能」。

除此之外，報道還揭露，丁醫生於2013年親自向愛潑斯坦索取5萬美元，用於一個乳腺癌研究項目。愛潑斯坦的會計師隨即開出支票，愛潑斯坦其後亦成為丁醫生研究的捐助者。