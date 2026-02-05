愛潑斯坦案衝擊英政壇　施紀賢後悔任命文德森　工黨陷最糟糕日子

富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案衝擊波已蔓延至歐洲，處於風暴中心的除了挪威王儲和英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），還有英國資深政客、前英國駐美大使文德森（Peter Mandelson）。



而當初任命文德森出任大使的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默），如今也因「用非其人」而焦頭爛額。除了反對黨的借機攻訐，還有多名工黨本黨議員近日公開或私下坦承，施紀賢的政治處境正變得「前所未有地脆弱」，當這位首相承認早已知曉文德森與愛潑斯坦有往來時，工黨氣氛變得陰沉。

據英國《衛報》等媒體2月4日報道，英國反對黨保守黨當天在下議院通過一項動議，要求施紀賢政府公開與文德森任命有關的詳細文件，以查明他與愛潑斯坦關係的真實情況。

美國司法部2026年1月30日公布愛潑斯坦文件，照片來自號碼為「EFTA00134595」文件，其中可見愛潑斯坦接受急救。（美國司法部）

有議員表示，這些檔最終公開後可能引發針對施紀賢的逼宮。施紀賢政府最初試圖通過修正案，加入「國家安全」和「國際關係」豁免條款，以限制檔披露範圍，這一做法隨即引發部份工黨議員強烈不滿，被批評為「試圖掩蓋真相」。

在動議投票前的辯論中，工黨議員希利爾（Meg Hillier）與雷納（Angela Rayner）臨時出面斡旋，提出折衷方案，要求由議會相關委員會參與裁定哪些檔可以公開。由於擔心在投票中失利，政府最終接受了新的修正案。

該動議隨後獲得通過，首相府表示將「在警方建議的框架內盡快履行議會決議」。

倫敦警察廳則在同日晚間發表聲明稱，部份檔的公開可能「損害正在進行的刑事調查」，已要求政府暫緩披露相關材料。警方表示，隨着調查推進，如發現更多可能影響案件公正性的檔，將繼續建議政府推遲公布，並強調「調查的完整性對於實現司法公正至關重要」。

施紀賢切割：後悔任命他

美國司法部本月公布的最新檔顯示，文德森及其伴侶2003年至2004年收到了來自愛潑斯坦的三筆、合計7.5萬美元的轉賬。

2009年擔任商務大臣期間，文德森曾將唐寧街內部有關稅收政策和財政安排的郵件轉發給愛潑斯坦，並附言「給首相的有趣筆記」，相關內容涉及英國政府在2008年全球金融危機爆發後出售資產、籌集資金的內部討論。

2025年2月26日，美國華盛頓特區，英首相施紀賢（Keir Starmer）在英國駐美國大使官邸舉行的歡迎招待會上，與英駐美國大使文德森（Peter Mandelson，左）交談。（Getty）

另一封郵件還顯示，文德森似乎在2010年5月10日時任首相布朗辭職前數小時，就已向愛潑斯坦透露這一政治動向。

檔案曝光後，英國輿論一片嘩然。1日，文德森宣布退出工黨，以「避免給工黨帶來進一步尷尬」。

文德森與愛潑斯坦的牽扯，已導致工黨內部情緒急劇惡化，政治氣氛明顯趨於緊張。

壓力之下，施紀賢早前在議會質詢中承認，早在任命文德森之前，他就知道此人與愛潑斯坦有往來。

他猛批文德森曾向愛潑斯坦洩露資訊「背叛了國家」，還「一再」就二人的關係撒謊，在安全審查及後續溝通中，嚴重歪曲並隱瞞了雙方關係的真實程度，自己「後悔任命他」。

「在被問及與愛潑斯坦的關係時，（文德森）一再欺騙我的團隊，無論是在任命之前還是擔任大使期間，」施紀賢說，「我對任命他感到後悔。如果我當時知道現在所知道的一切，他絕不可能再接近政府任何職位。」

施紀賢還表示，警方正在調查文德森涉嫌在布朗政府時期向愛潑斯坦洩露市場敏感資訊和唐寧街內部郵件的指控。

他透露，已與英國國王查爾斯三世達成一致，將文德森從樞密院顧問名單中除名，理由是其行為「損害了該機構的聲譽」。

樞密院是英國歷史悠久的諮詢機構，通常由資深內閣成員組成，其成員資格往往終身保留。施紀賢的這一舉措，被外界視為罕見而嚴厲的政治處分信號。

美國司法部1月30日公布的最新愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件，包含3張英國安德魯王子（Price Andrew）與一躺在房間地上的女子照片。（美國司法部）

在回答保守黨領袖巴德諾赫（Kemi Badenoch）的追問時，施紀賢承認，官方安全審查中確實提到了文德森與愛潑斯坦的持續聯繫，並據此向其提出過質詢，但「他給出的都是謊言」。

巴德諾赫則指責政府以「國家安全」為藉口拖延資訊披露，稱「真正的國家安全問題，是任命了文德森」。

針對外界對幕僚長麥克斯威尼的批評，施紀賢表示，後者「是我團隊中不可或缺的一部份」，在重塑工黨並贏得選舉中發揮了關鍵作用，「我對他完全有信心」。

「這是工黨最糟糕的日子」

多名議員向媒體透露，隨着施紀賢在首相質詢中承認，他在任命文德森之前就已知曉後者與愛潑斯坦之間存在聯繫，黨內的不滿情緒迅速升溫。

一名工黨前內閣成員形容說：「我們最近經歷了不少糟糕的日子，但這可能是最糟的一次。」另一名議員直言，「信任是有限的，我甚至不確定自己是否還能在不信任動議中投票支持首相。」還有2024年新當選議員指出，「就連最鐵桿的擁護者，如今情緒也跌到了穀底。」

多名議員將施紀賢的表態視為「轉捩點」。

一名青少年指控者在日記中詳細描述，她在約2002年、年僅16或17歲時，被迫成為「人體孵化器」，為愛潑斯坦生下一名女嬰。（X@Simo7809957085）

一位曾與其關係密切的議員回憶，當首相在議會承認知情時，「整個氣氛突然變了，變得非常陰沉」。首相府隨後解釋稱，施紀賢當時僅指他所了解的「公開信息」。

一些後座議員的措辭更為尖銳，有人稱這一事件「根本無法辯護」，認為「既然他們知道文德森與愛潑斯坦的關係，卻仍然任命他，這本身就是嚴重判斷失誤」。還有人將其與當年導致鮑裏斯·詹森下臺的「平徹醜聞」相提並論，稱這是「放大版的平徹事件」，在施紀賢承認的那一刻，一切就都完了。

2022年6月，時任保守黨副黨鞭克裏斯·平徹因醉酒猥褻行為曝光陷入醜聞。隨後媒體披露，時任首相詹森早知其品行不端卻仍予以提拔，這一事實引發內閣成員大規模辭職與黨內信任崩潰，最終迫使詹森相繼辭去保守黨黨魁及英國首相職務。

除了施紀賢，部份工黨議員還將矛頭指向首相幕僚麥克斯威尼（Morgan McSweeney），認為其與文德森關係密切，應為任命失誤承擔責任，甚至應當辭職。

「政府現在處於被動防守狀態，天知道接下來還會曝出什麼，可能會有更多人因此難堪甚至離職。」一名議員說。

工黨內部不少人私下認為，這場風波的政治後果遠未結束。

多名議員指出，一旦相關檔全面公開，或者警方調查出現新的進展，黨內可能會出現針對施紀賢的領導權挑戰。

有議員直言：「我們需要讓所有問題都攤在陽光下，不管多難看。」

2026年1月30日，美國司法部公布大量有關已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案件的文件，圖為愛潑斯坦與英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在一艘船上的合照。（網絡圖片）

也有人認為，若施紀賢最終因文德森與愛潑斯坦的關係問題被迫下臺，將具有諷刺意味，因為他一直以重視打擊針對婦女和女孩的暴力犯罪而著稱。

一名議員說：「我們從沒見過如此在意這個議題的首相。如果最終因為另一個男人與戀童癖的關係而把他拉下馬，那聽起來很荒謬，但並非不可能。」

在努力穩住局勢的同時，施紀賢試圖將政治議程重新拉回國內政策的軌道。

他計劃發表講話，推介政府的「Pride in Place」計劃，作為對前保守黨「升級地區發展」戰略的替代方案。該計劃擬在未來10年向300多個貧困地區投資50億英鎊，用於修復破敗的商鋪、酒吧和圖書館等公共設施，並將額外追加8億英鎊資金，使更多地區獲得支持。

施紀賢說：「如果要問希望在哪里，那就在我們的社區，人們正是在那裏重新走到一起。」

然而分析人士認為，在「文德森風波」陰影尚未散去之際，施紀賢能否真正扭轉輿論、穩固黨內支持，仍有待觀察。

隨着警方調查推進及相關檔逐步公開，這場危機對英國政府和工黨領導層的衝擊，或許才剛剛開始。

