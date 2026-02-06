日本受低氣壓系統影響　本周末日本海沿岸將持續迎強降雪

日本持續受快速發展的低氣壓系統影響，預計本周末在日本海沿岸地區及日本其他地區將繼續迎來強降雪。北海道部分地區已出現強風天氣，伴隨暴雪。日本氣象廳提醒民眾密切注意交通中斷、雪崩和停電等突發情況，稱務必提高警覺。



綜合日媒報道，2月6日（周五）凌晨5點前三小時內，北海道奧尻町和山形縣酒田市分別錄得最高時速82.8公里和82.4公里的陣風。此外，周五凌晨5點前的六小時內，位於北海道登別市降雪量達到20厘米，而猿布津村的降雪量則達到28厘米。

預計周日早晨前，新潟縣的降雪量將達到70厘米，北海道以及東北、北陸等地區的降雪量將達到50厘米。即使是通常降雪量較小的關東太平洋沿岸地區和九州南部地區，預計也會出現積雪。

2026年2月2日，日本東北部青森縣持續降雪，人們在房屋附近清理積雪。（Reuters/共同社）

北海道部分地區已遭遇暴風雪襲擊，出現能見度降至零的現象。日本氣象廳提醒北海道居民警覺強暴雪和積雪對交通的影響。