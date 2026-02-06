文德森涉愛潑斯坦事件燒向施紀賢　前工黨副領袖：處理不當恐下台

英國前工黨副領袖夏雅雯（Harriet Harman）警告，除非首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）就工黨元老、前駐美大使文德森（Peter Mandelson）捲入淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）事件採取「必要行動」，否則可能為此下台。



《天空新聞》2月6日報道，夏雅雯指出，首相任命文德森為美國大使這一舉措，明顯背離了其自身所秉持的價值觀。她敦促首相應立即停止指責文德森「騙他」，因為這種說法顯得軟弱、天真且易受騙。首相更應深刻反思當初做出這項任命的初衷，同時對唐寧街10號團隊進行全面重組，確保團隊成員與自己價值觀一致，助力其成為優秀的首相。

此外，夏雅雯強調首相需「回歸競選宣言」，切實兌現淨化政壇的承諾，贏得工黨議員、議會及國家的信任，否則事件將無法平息。

2025年2月26日，美國華盛頓特區，英首相施紀賢（Keir Starmer）在英國駐美國大使官邸舉行的歡迎招待會上，與英駐美國大使文德森（Peter Mandelson，左）交談。（Getty）

2025年12月19日，美國司法部公布一張未註明日期的照片。照片中，英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson，左）與已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右）坐在一起，愛潑斯坦正在吹滅蛋糕上的蠟燭。（Reuters）

《衛報》2月4日報道，施紀賢出席國會質詢時表示，文德森在任命前後就與愛潑斯坦關係向團隊撒謊，向其洩漏政府機密及市場敏感信息，出賣國家。他對此後悔不已，已指示團隊起草立法剝奪文德森爵位，還與英王達成一致將其從樞密顧問名單中除名。

工黨（Labour Party）是英國兩大主要政黨之一，2024年7月大選後成為執政黨，結束保守黨連續14年執政。現任工黨黨魁為施紀賢。