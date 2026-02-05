施紀賢：文德森就愛潑斯坦關係謊話連篇　後悔任命其為駐美大使

美國司法部近日公布大量有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，揭發英國工黨元老、前駐美大使文德森（Peter Mandelson）曾向愛潑斯坦洩漏政府機密及市場敏感信息。首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，文德森在被任命為駐美大使前後不斷向他的團隊撒謊，文德森在事件中出賣了國家。施紀賢對這項任命感到後悔。



據英國《衛報》報道，施紀賢2月4日出席國會質詢時表示：「得知一位內閣大臣在2008年，應對金融危機最嚴峻的時刻對外洩露敏感信息，我感到無比憤怒，我和公眾以及議會所有成員一樣義憤填膺。曼德爾森背叛了我們的國家、我們的議會和我的政黨。」

2025年12月19日，美國司法部公布一張未註明日期的照片。照片中，英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson，左）與已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右）坐在一起，愛潑斯坦正在吹滅蛋糕上的蠟燭。（Reuters）

施紀賢坦承：「在我委任他出任駐美大使前後，詢問他與愛潑斯坦的關係時，他屢次向我的團隊撒謊。我後悔任命他。」

施紀賢強調：「如果我當時知道我現在所知道的一切，文德森絕對不會涉足政府公職。正因如此，昨天內閣秘書在我的支持下，決定將相關資料移交警方，目前已對其展開刑事調查。」

施紀賢指：「我已經指示我的團隊起草立法，剝奪曼德森的爵位，並制定更廣泛的立法，將名譽掃地的貴族除名。今天上午，我已與國王陛下達成一致，曼德森應從樞密顧問名單中除名，理由是他的行為損害了樞密院的聲譽。」

報道指，施紀賢並未否認，他知道文德森在愛潑斯坦首次與未成年少女發生性行為的罪名成立後，仍與其保持朋友關係。

2026年2月4日，英國倫敦，首相施紀賢（Keir Starmer，左）離開唐寧街10號首相府，前往國會接受質詢。2025年6月18日，英國倫敦，圖為時任英國駐美大使文德森（Peter Mandelson，右）。（Reuters）

施紀賢強調，他並不清楚文德森與愛潑斯坦的交情深淺。他解釋：「我們所不知道的是這段關係的深度，其程度之深、範圍之廣。多年來，文德森一直對所有人撒謊，直到2025年9月公布的新資訊表明，這段關係與我們之前所了解的截然不同。新資訊曝光後，我解雇了他。」