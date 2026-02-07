德國汽車業生產疲軟　2025年工業生產總值下跌1.1%　連續4年萎縮

德國聯邦統計局公布的數據顯示，受汽車行業生產疲軟等因素影響，2025年德國工業生產較前一年下降1.1%，連續第四年下滑。



新華社引述德國統計局2月6日公布的數據報道，2025年德國建築業生產下降1.7%，剔除建築業和能源業後的其他工業部門生產下降1.3%。其中，汽車行業和機械設備製造業等關鍵領域生產降幅較為明顯，分別下降1.7%和2.6%。

受勞動力和能源成本高企以及外部需求疲軟等制約，德國工業生產連續多年萎縮，2023年和2024年分別下降1.5%和4.5%。在國防、基礎設施建設等領域國內需求支撐下，德國工業生產在2025年第四季度出現局部改善跡象。不過，德國工商總會6日指出，結構性問題仍持續制約工業發展，整體經濟層面尚未出現能夠帶動工業品需求全面增長的復甦勢頭。

2025年8月18日，德國柏林，德國國旗在國會大樓上飄揚。（Getty）

工業在德國經濟中佔據重要地位，工業生產持續走弱被普遍認為是近年來德國經濟增長乏力的重要原因之一。基爾世界經濟研究所最新報告顯示，過去七年中，德國工業生產僅在2021年實現增長，2025年產出水平仍較2018年低約14%，其中汽車行業降幅在20%以上。

本文獲《聯合早報》授權轉載

