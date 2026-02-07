美國海軍部長被曝曾搭愛潑斯坦私人飛機　密友辯稱：僅此一次接觸

美媒近期在一份關於愛潑斯坦公開的文件中，發現美國海軍部長費蘭（John Phelan）曾於2006年3月，搭乘愛潑斯坦的私人波音727飛機從倫敦飛往紐約。而一同出現在該航班乘客名單上的，還有包括愛潑斯坦、涉嫌性侵的法國模特經紀人布魯內爾（Jean-Luc Brunel）在內12名乘客。



報道提到，費蘭的一位密友向媒體證實其確實在飛機上，但強調這是費蘭唯一一次與愛潑斯坦接觸，且他是應貝爾斯登（Bear Stearns）行政總裁凱恩（Jimmy Cayne）的邀請才乘坐這架飛機。

圖為獲特朗普任命美國海軍部長的John Phelan。（X@dustinemills24）

該位密友表示，當時還在金融業工作的費蘭直至抵達現場才知道，他們將搭乘愛潑斯坦的私人飛機。且在飛行途中，愛潑斯坦向其他金融家推銷某項稅務概念，但費蘭對此「毫無興趣」，此後費蘭再未與愛潑斯坦進行過交談或互動。

據乘客名單的信息顯示，這架波音727客機正是愛潑斯坦的私人飛機之一。目前尚無證據表明費蘭在搭乘該航班時，知悉愛潑斯坦或其同夥的任何不法行為。目前，費蘭拒絕對此事予以置評。