愛潑斯坦案｜英國警方搜查文德森2個物業 帶走多箱文件
撰文：張子傑
出版：更新：
美國已故「淫媒富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件曝光後，揭發英國工黨元老、前駐美大使文德森（Peter Mandelson）與愛潑斯坦關係密切。英國警方2月6日採取行動，到文德森的兩個物業進行搜查，並帶走多箱文件。
天空新聞（Sky News）6日報道，英國警方到文德森位於倫敦北部的物業搜查，帶走多箱文件；便衣探員亦調查一架停泊在屋外的汽車。而另一批警員則到文德森在威爾特郡（Wiltshire）的住所調查。
倫敦警方其後發表聲明，稱專責犯罪調查隊手持搜令，調查一名72歲男子涉嫌公職人員行為不當事件，目前該名男子未有被捕，而調查仍在進行當中。
美國司法部公開的愛潑斯坦案文件顯示，文德森在2008年金融危機後擔任商業大臣期間，曾向愛潑斯坦披露市場敏感資料。他否認有任何行為不當，並對與愛潑斯坦扯上關係感到遺憾，同時向受害者致歉。
