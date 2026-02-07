美印公布臨時貿易框架12條款　印度將降美工業品及部份農產品關稅

美國與印度就貿易協議達成共識後，美印2月6日發布聯合聲明，公布臨時貿易框架，其中印度將取消或降低對美國所有工業品及一系列食品、農產品關稅，5年內購買5000億美元（約3.9萬億港元）的美國貨品，美國則將把對印度加徵的關稅由25%降至18%，取消對印度某些飛機及飛機零件關稅。



美國總統特朗普（Donald Trump）早前稱，印度同意停買俄羅斯石油，美國會把對印度關稅降至18%，又指印度會購買5000億美元（約3.9萬億港元）的美國貨。

聯合聲明列出框架的12個關鍵條款，主要如下：

1）印度將取消或降低對美國所有工業品及一系列食品、農產品關稅，包括用作動物飼料的乾酒糟、紅高粱，以及堅果、新鮮與加工水果、大豆油、葡萄酒、烈酒等。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

2）美國則會把對印度加徵的關稅降至18%

3）美國也將取消對印度某些飛機及飛機零件徵收的關稅，以及在汽車零件方面，印度會獲優惠關稅配額。

4）美國和印度承諾在可持續的基礎上，對各自感興趣的領域給予對方優惠市場准入。

5）美國和印度將制定原產地規則，以確保該協定的利益主要歸美國和印度所有。

6）美國和印度將解決影響雙邊貿易的非關稅壁壘，印度同意解決長期存在的美國醫療器材貿易壁壘，取消限制美國資訊和通訊技術（ICT）產品市場准入或數量限制的進口許可程序等，也同意解決長期存在的美國食品和農產品貿易非關稅壁壘。

7）為便於遵守適用技術法規，兩國擬就雙方商定的行業領域，討論各自標準和合格評定程序。

8）若果任何一方對已商定的關稅作出任何改變，兩國同意另一方可以修改其承諾。

9）美國和印度將透過雙邊貿易協定（BTA）談判，努力進一步擴大市場准入機會。美國重申在協定談判期間，將考慮印度提出的持續致力降低對印商品關稅的要求。

10）美國和印度同意加強經濟安全協調，增強供應鏈的韌性和創新能力，透過採取互補行動應對第三方非市場政策，以及在入境和出境投資審查、出口管制方面合作。

11）印度擬在未來5年內購買價值5000億美元（約3.9萬億港元）的美國能源產品、飛機、飛機零件、貴金屬、科技產品、煉焦煤。印度和美國將大幅增加科技產品的貿易，包括圖形處理器（GPU）和其他數據中心使用的產品，並擴大聯合科技合作。

12）作為雙邊貿易協定（BTA）一部份，美國和印度承諾消除歧視或繁瑣的做法以及其他阻礙數碼貿易的壁壘，並制定明確路徑，以實現穩健、具野心、互利的數碼貿易規則。