美國小天后「竊土論」撐移民挨轟　遭要求開放豪宅　記者上門挑機

美國小天后Billie Eilish最近在格林美頒獎禮發表「竊土之上，無人非法」（No one is illegal on stolen land）的挺移民政治言論，反對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府驅逐移民的政策。這番言論引起爭議，美媒2月4日報道 ，外界有聲音批評言論偽善，並要求Billie Eilish開放坐落原屬原住民土地上、價值300萬美元的豪宅，更有記者上門採訪要求「開門」。



Billie Eilish在2月1日舉行的頒獎禮上發表得獎感言時，表達對美國移民和海關執法局（ICE）的不滿，除了談到「竊土之上，無人非法」外，也說道「Fxxk ICE」。《紐約郵報》報道，Billie Eilish言論的言下之意是指美國現今的國土，是透過搶奪墨西哥或原住民等他方的土地而得來，因此根本無資格驅逐境內所謂的「非法移民」。

Billie Eilish出席頒獎典禮時戴上「移民局滾開」（ICE OUT）的徽章：

由於Billie Eilish的豪宅坐落在曾屬於通瓦部落（Tongva Tribe，暫釋）原住民的祖傳土地上，因此反對其言論的人紛紛批評她偽善，並要求其開放豪宅，尤如她認同應開放給移民進入美國一樣。

英國GB News記者利奧（Ben Leo）在Billie Eilish發表「竊土無非法論」後，特意前往該豪宅，並要求入內。據拍攝的影片，他表示：「求求你（Billie Eilish）讓我們進去吧......我們來這裏是因為這是被盜的土地。」

他諷刺道：「如果她能堅持自己的原則，就不會介意我大搖大擺地走進去，也許還能給她泡杯咖啡或茶。」

通瓦部落發言人已證實Billie Eilish的豪宅座落在其部落祖傳土地上，並肯定其為歷史問題發聲的舉動，期待未來會有更多實際行動，但Billie Eilish暫未就地產事宜與他們聯繫。