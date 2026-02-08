米蘭反冬奧示威爆警民衝突　警方遭示威者煙花襲擊後拘5人｜有片

意大利米蘭冬季奧運會2月7日正式開幕，有示威者因不滿冬奧會污染環境等原因，在開幕當晚走上街頭集會。期間有約100人偏離隊伍，向警察發射煙花和煙霧彈等爆炸物。警方則以水炮和催淚彈應對以驅散人群，至少5人被捕。



部份示威者在偏離原定遊行路線後，來到通往Santa Giulia會場、一個距離800米的有1500名運動員居住的奧運村附近的橋上，向警方發射煙花和煙霧彈。警方認為遊行有約1萬人參加，有人在和平示威中舉起標語，反對冬奧會召開，認為污染環境與推高生活成本。

今次集會由基層工會等組織發起，抗議舉辦冬奧會浪費公共資源與破壞自然環境，部分示威者認為米蘭的房屋租金飆升，生活成本上漲也與冬奧會舉行有關。

美國副總統萬斯（JD Vance）也出席冬奧會開幕儀式，也有示威者不滿美國近期移民與海關執法局（ICE）在美國驅逐移民行為，在今次示威中走上街頭反對萬斯與美國。示威沿襲上周發生的，抗議ICE為美國代表團提供保安服務的集會，當時左翼組織在另一個意大利北部城市都靈發起示威，並爆發衝突，逾100名警員受傷，近30名示威者被捕。