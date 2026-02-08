《華盛頓郵報》掀大規模裁員風暴　CEO其後辭職

《華盛頓郵報》（The Washington Post）出版商兼行政總裁劉易斯（Will Lewis）於2月4日宣布裁員近三分之一員工後僅三日，於周六（2月7日）宣布辭職。



劉易斯於周六晚間透過電郵向員工宣布離任決定。此前三天，《華盛頓郵報》剛裁減近三成人手，其中包括超過300名新聞部員工，成為美國媒體史上最大規模裁員之一。

劉易斯未出席宣布裁員的全體會議，其後更被發現出席超級碗（Super Bowl）慶祝活動，此舉引發內部對其領導力的批評，並使該報陷入新一輪動盪。接任僅八個月的財務總監唐諾弗里奧（Jeff D'Onofrio）將暫代出版商及行政總裁職務。

圖為《華盛頓郵報》出版商兼行政總裁劉易斯（Wikipedia）

劉易斯在電郵中感謝《華盛頓郵報》擁有者貝索斯（Jeff Bezos）的支持，並稱在其任內作出的艱難決定是為確保《華盛頓郵報》可持續發展。代表大多數員工的工會指責劉易斯「試圖摧毀偉大的美國新聞機構」，要求貝索斯立即撤銷裁員或將報章出售予願意投資其未來的人士。

唐諾弗里奧承認媒體行業面臨挑戰，承諾以新聞專業為指引帶領報章邁向可持續未來。