《華盛頓郵報》宣布大規模裁員　體育、國際新聞等各部門受影響

擁有145年歷史的《華盛頓郵報》（The Washington Post）於2月4日開始大規模裁員，所有部門都將受到影響。執行主編莫瑞（Matt Murray）向員工宣布了裁員計劃，將涉及國際新聞、編輯、都市新聞和體育新聞等部門。就在幾天前，該報社基於不斷增加財務虧損，宣布縮減對2026年冬奧會的報道，不派人到意大利。



圖為2016年1月28日，《華盛頓郵報》（Washington Post）的報社標誌。（Reuters）

路透社報道，莫瑞在電話會議中稱，今次裁員是一次重大戰略調整，需要一條新的發展道路和一個更穩固的基礎，幾乎所有部門都會受裁員影響。不過，政治新聞仍是該報核心，公司也將繼續拓展客戶群，並增加訂閱用戶。報道引述《華盛頓郵報》的記者形容，這次裁員為「一場血洗」。

《華盛頓郵報》發聲明證實裁員，稱為了公司的未來，被迫採取一系列艱難但果斷的行動，這相當於對公司進行一次重大重組。這些措施旨在鞏固該報社的地位，更加專注於提供《華盛頓郵報》獨樹一幟的新聞報道。而最重要的是，這些報道能夠吸引讀者。

2021年11月2日，英國格拉斯哥，美國億萬富翁貝索斯（Jeff Bezos） 在聯合國氣候峰會（COP26）上發表講話。（Getty）

《華盛頓郵報》目前由亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）擁有，2023年曾在虧損1億美元的情況下，向所有部門員工提供自願離職方案。此外，公司去年也對多個部門進行了調整並宣布裁員。

該報工會表示，如果貝索斯不願繼續投資於這份報紙歷史悠久的使命，不再願意服務於數以百萬計的讀者，那麼就應該由一位願意這樣做的管理者來掌舵。