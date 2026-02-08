泰國大選投票結束　出口民調：無政黨過半　泰自豪黨獲最多議席

泰國2月8日舉行大選，投票結束時間為下午5時。出口民調顯示，擁有執政優勢的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）預計將取得最多席次。泰國選委會表示，根據現已統計的15%有效選票中，泰自豪黨暫時領先。



投票結束後，泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration，NIDA）發布的出口民調指，眾議院500個席次中，泰自豪黨獲約140至150席，將贏得大選，其次依次為可望獲得125至135個席位的人民黨（People's Party），以及預計取得110至120個席次的為泰黨（Pheu Thai Party）。

2026年2月8日，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在一個投票站投票。（Reuters）

泰國法律規定，400議席由選區候選人產生，另外100席根據政黨得票比例分配。

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）