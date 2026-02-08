泰國大選投票結束 出口民調：無政黨過半 泰自豪黨獲最多議席
撰文：洪怡霖
出版：更新：
泰國2月8日舉行大選，投票結束時間為下午5時。出口民調顯示，擁有執政優勢的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）預計將取得最多席次。泰國選委會表示，根據現已統計的15%有效選票中，泰自豪黨暫時領先。
投票結束後，泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration，NIDA）發布的出口民調指，眾議院500個席次中，泰自豪黨獲約140至150席，將贏得大選，其次依次為可望獲得125至135個席位的人民黨（People's Party），以及預計取得110至120個席次的為泰黨（Pheu Thai Party）。
泰國法律規定，400議席由選區候選人產生，另外100席根據政黨得票比例分配。
