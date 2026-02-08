愛潑斯坦案｜英揆幕僚長麥克斯威尼辭職　曾參與文德森任命

受英國資深政客、前英國駐美大使文德森（Peter Mandelson）捲入富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案影響，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）於2月8日辭職。麥克斯威尼曾參與促成文德森的任命，他在聲明中承認「決策錯誤」。



稱曾參與文德森的任命 辭職為此負責

48歲的麥克斯威尼是施紀賢最親密的顧問，也被廣泛認為是施紀賢在2024年7月英國大選中獲勝的幕後功臣之一。麥克斯威尼8日在聲明中表示，他曾深度參與文德森的任命。

「任命文德森的決策是錯誤的。他損害了我們的黨派、我們的國家。以及人們對政治本身的信任。」麥克斯威尼在聲明中稱，他當年建議施紀賢做出這項任命，並為此建議負全部責任。

對於文德森的醜聞，施紀賢外，部份工黨議員將矛頭指向麥克斯威尼，認為其與文德森關係密切，應為任命失誤承擔責任，甚至應當辭職。

麥克斯威尼宣布請辭後，正面對上任18個月來最大政治危機的施紀賢稱，他及工黨感激麥克斯威尼的貢獻。他也讚揚，麥克斯威尼為工黨贏得2024年大選中發揮了作用。