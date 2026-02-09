泰國大選｜執政泰自豪黨宣布勝選　料無政黨席次過半

泰國2月8日舉行國會下議院選舉，泰國看守政府總理、領導執政自豪黨（Bhumjaithai Party）的阿努廷（Anutin Charnvirakul）晚上公布，自豪黨在國會下議院選舉中取得勝利，形容自豪黨的勝利是所有泰國人民的勝利。



路透社報道，在完成點算95%選票後，泰自豪黨奪得約192個席位，大幅領先於對手人民黨和前執政黨為泰黨。選前外界已預期，無一政黨能贏得過半席位，因此跨黨派組聯合政府幾乎無可避免。



圖為2026年2月8日，泰國曼谷一個投票站的選舉人員展示選票。（Reuters）

泰國法律規定，400議席由選區候選人產生，另外100席根據政黨得票比例分配。

投票結束後，泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration，NIDA）此前發布的票站民調指，眾議院500個席次中，泰自豪黨獲約140至150席，將贏得大選。其次依次為可望獲得125至135個席位的人民黨（People's Party），以及預計取得110至120個席次的為泰黨（Pheu Thai Party）。

路透社社報道，根據泰國選舉委員會初步點票結果，在完成近95%點票後，泰自豪黨贏得約192個席，人民黨獲117個席位，為泰黨獲得74個席位。 另外，其他幾個政黨在500個席次中，共獲得117個席次。

2026年2月8日，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在一個投票站投票。（Reuters）

今次選舉同步舉行憲法公投，決定是否授權國會啟動修憲程序，以新憲法取代2017年由軍方主導制定的現行憲法。

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）