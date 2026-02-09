泰國大選｜泰自豪黨意外成大贏家　泰柬邊境衝突助力

泰國保守派政黨泰自豪黨（Bhumjaithai Party）在大選贏得的議席，大幅領先改革派政黨人民黨（People's Party），出乎許多人意料。分析認為，這說明泰自豪黨多年來在地方基層的深耕已見成效，在泰柬邊境衝突的背景下解散國會舉行大選，更是在很大程度上彰顯泰自豪黨的民族主義色彩，成功爭取選民的支持。



根據泰國公共電視台（Thai PBS）報道，截至當地時間星期天（2月8日）晚上11時（香港時間9日凌晨零時）的非正式計票結果，泰自豪黨已斬獲197席，其中178席為選區議席，19席為不分區的政黨議席。選前在多個民調領先的人民黨則獲得110席，包括80個選區議席，以及30個不分區的政黨議席。

看看日前火熱的泰國政壇相關消息及圖片：

+ 3

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）附屬資深研究員蒙特沙諾（Michael Montesano）接受《聯合早報》訪問時說，泰自豪黨在選區議席上取得的巨大優勢，說明他們已成功在保守派選民中樹立了獨特的政黨形象，並開始收穫回報。

他說：「早在這次泰柬邊境衝突爆發前，泰自豪黨就已經自我定位為保守且具有民族主義色彩的政黨。因此，在邊境衝突爆發後，他們處於爭取支持的絕佳位置，在全國範圍內的得票情況都很理想。」

「泰自豪黨招攬其他政黨具有地方影響力的領袖加入，也是取得優勢的關鍵因素。」他說，相比之下，人民黨在地方上仍未完全掌握民心，也未能像2023年前進黨（Move Forward Party，人民黨的前身）那樣燃起選民的熱情，或掀起轟動。

「很明顯，人民黨須要找到一種方法，在泰國各府有更好的表現，以贏得更多的議席。他們也須要深入研究，這次競選策略、候選人名單或哪些其他因素出了問題，導致他們的表現不如預期。」

泰國時事評論員巴維（Pravit Rojanaphruk）也告訴《聯合早報》，在泰柬衝突問題上立場強硬，是泰自豪黨獲得高支持率的主因。

至於人民黨，巴維認為，他們去年10月支持泰自豪黨黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）擔任過渡總理，顯然犯了一個嚴重的錯誤，因為這使得約60名其他政黨議員倒戈加入泰自豪黨陣營，其中不乏地方政治家族成員。

延伸閲讀：柬泰邊境再交火 大批小學生「背書包逃命」 附近村民緊急撤離

+ 7

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院研究員、泰國研究項目聯合主任麥明輝也說，人民黨或許須要反思之前支持阿努廷組建少數派政府的決定。

他說，人民黨這次的候選人偏向技術官僚，減少了過去在改革進步運動高峰時期有優異表現的候選人，也是須要檢討的一點。「儘管如此，曼谷很可能仍是人民黨的堡壘。」

至於前總理他信家族主導的為泰黨（Pheu Thai Party），麥明輝說，儘管表現不如上屆大選，但已經收復一些失地，並保住了東北部的傳統票倉。「裕差南（Yodchanan Wongsawat，為泰黨總理候選人）展現了出色的競選能力。為泰黨已召開記者會表明接受選舉結果，並將組建聯合政府的決定權留給泰自豪黨。」

泰國人民及國際社會都希望這次大選有助於恢復泰國政治穩定。蒙特沙諾認為，泰自豪黨勝選極有可能組建一個相對穩定的政府：「我們須要觀察的是，這個政府能否解決泰國的根本性問題。如果不能，選民還是會感到不滿，泰國政壇仍會繼續動盪不安。」

延伸閱讀：泰國3男童放火燒流浪漢 全程拍片當戰利品 年紀最小才9歲

+ 6

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

