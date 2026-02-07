愛潑斯坦案終極揭密：火燒西方政商皇室今次「死邊個」？｜去片

美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein），這個名字相信大家已聽了很多年，與他相關的性醜聞案件，讀者們都應該不陌生。他2019年死後仍然像個幽靈，繼續在歐美權貴圈徘徊 每個人都怕被指與他有關係，惶恐畢生聲譽與生涯毀於一旦。



↓ 點擊影片了解愛潑斯坦案 ↓

去年美國國會通過法案，強制司法部必須全面公開愛潑斯坦案的大部份資料後，它終於在1月30號公布了最後一批多達300萬頁的愛潑斯坦案文件，由英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor） 、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）、 微軟聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）到挪威的王妃，通通榜上有名。

除了文字類文件之外，司法部還公開18萬張照片、2000多條影片，不單曝光了愛潑斯坦死前一刻，被人急救的照片，還赤裸裸撕開涉事權貴的遮醜布。然而，有圖有片是否就代表有真相，代表正義即將得到伸張呢？美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）名字雖然也在這次文件出現數百次，但大多是未確實的指控，所以他呼籲國民「重新出發」 ，不要再如此執着這件事。那這次到底有誰被這波「地圖炮」打中呢？

美國司法部2026年1月30日公布圖片，圖為已故淫媒愛潑斯坦在2019年企圖自殺後被送往醫院接受急救畫面。（美國司法部）

美國政商名流齊「中箭」

這批文件源於2006年至2019年間對愛潑斯坦的兩次刑事調查，但內容並不是全部與性交易案相關，還包含財務文件、私人郵件、短訊往來記錄以及相關影片或照片，其中不乏全球權貴的名字與身影。

先談第一單主要「猛料」， 愛潑斯坦在2013年寫的郵件備忘錄中，包含對比爾蓋茨的多項指控。他在一封電郵草稿中提到，比爾蓋茨與「俄羅斯女孩」 發生關係後感染性病；然後又在另一封草稿中，對比爾蓋茨想絕交表示不滿，還一度提起後者曾經向他拿抗生素，偷偷給當時還未離婚的妻子梅琳達（Melinda French Gates）服用。

比爾蓋茨當然否認一切指控，稱涉事電郵不單從未寄出，而且內容皆非事實，強調自己從未去過愛潑斯坦的私人島嶼，亦即是所謂的「蘿莉島」，也沒與任何女人發生關係。

然而，梅琳達之後受訪時，沒特別否認這件事，只說最近事情的進展令她回想起婚姻中一些非常痛苦的時刻。事實上，他們夫婦2020年宣布離婚時，美媒就曾經引述消息人士指，比爾蓋茨與愛潑斯坦打交道，是梅琳達最終決定離婚的考量之一。

2026年1月31日，美國司法部公布最新文件指，淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）聲稱，微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates，右）曾與「俄羅斯女孩」發生性關係後感染性病。愛潑斯坦又指，蓋茲曾向他索取抗生素，以便「偷偷給」他當時的妻子梅琳達（Melinda Gates）服用。圖為愛潑斯坦寫給自己的郵件。（網絡圖片）

第二單「猛料」就有些回力標的意味，馬斯克去年才罵完比爾蓋茨與愛潑斯坦走得太近，沒資格講兒童福利，如今他們就雙雙成為這批曝光文件的焦點。

據文件顯示，馬斯克與愛潑斯坦曾透過電郵討論何時去「蘿莉島」。前者2012年11月在一封電郵問愛潑斯坦，如果他去英屬維京群島或者聖巴特島一帶度假，何時上去「蘿莉島」會比較適合。

他們起初確定2013年1月2號是到訪日期，馬斯克更提及會帶上當時的老婆露拉萊利（Talulah Riley），還問對方「你們島上哪晚會開最瘋狂的派對」。不過馬斯克後來一封郵件顯示，他最後因為行程安排問題無緣登島。

馬斯克如今強調自己從來都沒上過「蘿莉島」，但與他反目的親生女威爾遜（Vivian Jenna Wilson）就立刻出來「補刀」， 說她與其父當時的確是去了聖巴特島，所以電郵可信程度極高，證明馬斯克有計劃登島。

2026年1月30日，美國司法部公布更多有關愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案的文件，全球首富馬斯克（Elon Musk，右）似乎曾與愛潑斯坦有過不錯的交情。文件中的電郵顯示，兩人曾兩次友好地互發訊息，討論馬斯克前往愛潑斯坦旗下私人島嶼的計劃。（Getty）

這次文件名單還涉及很多大人物，已經多次榜上有名的美國前總統克林頓（Bill Clinton）被揭至少16次搭乘愛潑斯坦的私人飛機，包括飛往香港轉內地的航班；現任美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就被揭不只一次帶家人到訪「蘿莉島」；美國導演布Brett Ratner就被人影到摟著一名年輕女子，而他最近負責執導第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，又譯梅蘭妮亞）的紀錄片，以前就曾經執導由成龍主演的《尖峰時刻》（Rush Hour）系列。

300多萬頁資料、18萬張照片，以上提到的人都只是冰山一角。因為愛潑斯坦案牽涉範圍廣泛，已經跨越大西洋燒向歐洲。

愛潑斯坦案橫跨大西洋 火燒歐洲兩皇室

這次解密另一個「重災區」是英國，除了涉及皇室與性醜聞之外，還牽涉到政壇與國家安全事務。文件詳盡展示了英國工黨元老 前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在2008年金融海嘯後兩年，與愛潑斯坦保持密切聯繫，期間多次向對方泄露英國政府在經濟政策 領域的機密，甚至教華爾街如何應對英方政策。

他先是在2009年收到有關政府可能會出售200億英鎊（約2100億港元）資產的內部建議後，轉頭就將消息發給愛潑斯坦。同年12月，文德森又再向對方透露政府可能會對銀行家獎金徵收額外稅項，還一度提到他當時有建議過摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon

） 就這問題威脅時任財政大臣戴理德（Alistair Darling），施壓政府放棄政策。

2025年12月19日，美國司法部公布一張未註明日期的照片。照片中，英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson，左）與已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右）坐在一起，愛潑斯坦正在吹滅蛋糕上的蠟燭。（Reuters）

英國警方已經立刻開始對文德森進行刑事調查，而英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）接受國會質詢時，批評文德森大話連篇、行為等同叛國，稱很後悔曾任命他為駐美大使，又說已經展開行動剝奪文德森的爵位與官職。

然而，施紀賢都避不過成為眾矢之的的命運，被議員批評用人不當。他最後在保守黨與工黨內部壓力下，改變立場同意公開包括敏感資料在內的相關文件。

另外美國司法部公開的文件中，還有一張是文德森下身只穿着內褲在愛潑斯坦巴黎的豪宅與一名女孩聊天的照片。然而當事件已上升至國家機密層面時，這張不雅照已經不是關注重點。

提及英國政壇之後，當然要再談愛潑斯坦案的「鐵膽」，也就是安德魯。文件披露了更多 他與愛潑斯坦之間的來往，但最惹人關注的，莫過於是這幾張曝露他醜態的照片。

另一邊廂，美國女子朱弗雷（Virginia Giuffre）2015年對安德魯提出性侵控告之後，如今再有一名女子提出匿名指控，稱自己2010年在愛潑斯坦要求下前往溫莎莊園內的「皇家小屋」（Royal Lodge） 與安德魯發生性關係. 完事後第二日, 還獲安排參觀白金漢宮喝茶, 是首宗涉及王室住所的性侵指控。

至於安德魯前妻、前約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）都廣泛在文件中被提到，包括曾經將愛潑斯坦稱呼為兄長，又透過電郵隔空向對方「求婚」，甚至向他推薦過一位「好身材」的女子。

這批文件還有一個值得留意的地方，就是這把「火」竟然會燒到挪威的皇室。新一批文件提及挪威王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit） 差不多上千次，揭露她與愛潑斯坦2011年至2014年間有大量電郵來往，而且談論的話題、用詞都異常親密。梅特瑪麗特在郵件中將愛潑斯坦形容為 「心軟」、「甜心」等等，還曾經詢問對方以兩個裸女抬衝浪板作為她15歲兒子的牆紙合不合適。

2026年1月28日，挪威王儲哈康（Prince Haakon，右）和王儲妃瑪麗特（Mette-Marit，左）訪問挪威Fredrikstad圖書館。（Getty）

有一次愛潑斯坦講到 在巴黎「獵豔尋妻」（Wife hunt）時，梅特瑪麗特回覆說巴黎只是適合「婚外情」，反而斯堪地那維亞人（泛指北歐人） 更適合做妻子。另外文件還顯示，梅特瑪麗特曾在愛潑斯坦位於佛羅里達的屋子住了4天。這些資訊曝光之後，梅特瑪麗特也立刻發聲明，承認她當年判斷失誤，對與愛潑斯坦有過任何接觸深感後悔。

由於這次釋出的愛潑斯坦文件內容極度龐大，很多零散資料都還未整合完成，但特朗普政府已表明，政府對案件的審查已結束，是最後一次公開相關文件。外界會不會真的如特朗普預期般，像旁人一樣吃完「花生」 就了事呢。事實上一眾政客已經用行動，展示他們一定不會就這樣草草了事。

英國方面，國會在施紀賢同意後，已批准公開有關文德森的資料。相信之後會有更加多相關資料曝光；針對安德魯，施紀賢都一改之前避免明確表態的立場，發聲促他親自去美國國會作證。

美國方面 不少議員都批評司法部沒按規公開所有文件，說他們一開頭整理了超過600萬頁文件內容，但經審查後最後只公開300萬頁，質疑司法部扣起相關文件的原因違反法律規定。另外一眾受害者都認為，政府不單沒公開所有文件，在應該要刪減受害者身份時又沒刪到。

圖為2025年12月19日由美國司法部發布的照片，相中人為已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。（U.S. Justice Department/Handout via REUTERS ）

眾議院現在已經繼續推進國會對愛潑斯坦案的調查，共和黨人威脅用藐視國會罪起訴克林頓夫婦之後，他們2人終於同意就案件在2月底去國會作證。民主黨亦已表明，這舉動為國會有權傳喚並強迫前總統、第一夫人及其家庭成員作證創下先例。如果他們之後重奪眾院控制權，一定會傳喚特朗普赴國會聽證。

雖然截至2月5號都還未有新的涉案人士因為愛潑斯坦案而面臨新的檢控，但只要政治博弈依然存在，特朗普想人「重新出發」的心願，短期內恐怕都無法實現。