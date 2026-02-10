美國拖欠聯合國46億美元　發言人：「追數」以待山姆大叔付錢

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）2月6日指，將在未來數週內支付部份拖欠聯合國的款項。聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）9日簡報進展，稱聯合國已經派員與美方取得聯繫，正等待對方確認具體付款時間與金額。



路透社報道，迪雅里克表示，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）與沃爾茲就欠款一直有在聯繫，並進一步透露「聯合國預算主管與美方保持溝通，也收到一些回應」。報道引述聯合國官員指，美國不僅拖欠聯合國會費，還拖欠維和任務分攤款與聯合國法庭相關費用，合計欠款超過46億美元。

古特雷斯在1月告知聯合國成員國，組織面臨「迫在眉睫的財政崩潰」風險，截至2025年底，未繳交會員費用達到破紀錄的15.7億美元（約123億港元），若情況持續惡化，聯合國可能7月前資金見底。

2026年1月29日，美國紐約市，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國總部舉行新聞發布會，闡述2026年的工作重點。（Reuters）

聯合國數據顯示，截至上周五，有55個國家已在付款期限截止前，上繳了今年的經常性預算。