美國石油封鎖 　古巴被迫暫停航空燃油供應　加航停飛當地航班

古巴政府於2月8日（周日）向航空公司和飛行員發布通知，警告從周二（10日）開始至3月11日，包括哈瓦那何塞馬蒂國際機場（José Martí International Airport) International Airport）在內的全島九個機場，將停止供應航空燃油。加拿大航空（Air Canada）已經宣布從周一開始暫停飛往古巴的航班。



綜合外媒報道，古巴此前主要依賴委內瑞拉提供大部分航空燃油。但在美方突襲委內瑞拉並施壓墨西哥的情況下，兩國均已停止向古巴運輸石油。此外，特朗普（Donald Trump，又譯川普）還於1月30日簽署行政令，威脅對任何向古巴出售或提供石油的國家商品徵收關稅，進一步加劇古巴能源危機。

2026年2月5日，古巴哈瓦那，老爺車在加油站前排隊等待加油。該國因美國實施的石油封鎖開始出現能源短缺。（Reuters）

加拿大航空公司表示，已於周一停止飛往古巴的航班，但仍會執行「調機航班」（ferry flights），將約3,000名仍滯留在當地的旅客接回國內。其他一些航空公司則表示，將繼續飛往古巴，但會重新調整航班安排。

美國加強石油供應封鎖後，古巴民眾正準備應對可能出現的燃料短缺。圖為2026年2月6日，一名在古巴哈瓦那的男子正在修理一輛單車。（Reuters）

古巴目前已因燃料短缺，宣布縮短銀行營業時間並暫停文化活動，火車和巴士班次亦被削減。首都哈瓦那則決定將實施醫院資源配給制，並優先保障緊急醫療服務。