BNO｜英國擬收緊永居要求　34名工黨議員聯署籲不追溯20萬BNO港人

英國政府正醞釀對移民政策進行改革，儘管內政部早前已澄清BNO港人5+1政策維持不變，但申請永久居留的英語水平要求則由B1升至B2，並加入需要至少3至5年擁有12,570英鎊（約13萬港元）年收入的要求，令不少移英港人對獲取永久居留身分大失信心。34名工黨國會議員近日就發出聯署聲明，呼籲內政部豁免BNO港人有關永居要求的新政策。



英國《天空新聞》（Sky News）12月18日報道，34名工黨議員聯署表示，他們對政府11月宣布的永久居留權（Indefinite Leave to Remain，IRL）政策變動「可能帶來的不利後果」深表憂慮。永久居留許可允許移民在英國永久居住、工作和學習，最終獲得英國公民身份。

據報道，這批議員已致函負責移民及公民事務的政務次官塔普（Mike Tapp），要求他確保新規定不會追溯約20萬名透過BNO移居英國的香港人。這批港人主要是在2021年起透過前保守黨政府提供的英國國民（海外）護照（BNO）簽證移居英國。

2025年9月10日，英國伯明罕，工黨議員塔普（Mike Tapp，暫譯）出席由天空新聞（Sky News）主辦的跨平台直播辯論。（Getty）

報道指，最令移英港人擔憂的是，新規將英語能力要求從「中級」（B1）提高到「中高級」（B2），並且要求申請人在申請永久居留權前至少連續三至五年年收入超過12,570英鎊（約13萬港元）。

英國政府早已澄清，香港居民可在移英五年後（5+1政策）申請永久居留權，而其他移民的申請期限則延長至十年。

目前，英國政府正就薪資門檻和語言的要求進行公眾諮詢，但工黨議員們敦促政府在新年諮詢期結束前，盡快向憂心忡忡的移英港人提供明確的信息。

最早持英國國民（海外）簽證（BNO簽證）來到英國的香港人將於2026年3月起有資格申請永久居留權。這批議員擔心，雖然他們已經在英國居住五年，但最終可能仍無法獲得永久居留權。

他們表示，這批港人面臨「令人擔憂的局面：大量BNO簽證持有者在英國居住五年後，將無法獲得永久居留權，而這違背了他們移居英國時所獲得的承諾」。

議員們警告說：「對他們而言，回歸香港並非一個可行的選擇。」

他們指出，退休人士、殘疾人士、青年、在校大學生和家庭主婦等群體都無法達到最低薪資要求，這代表他們可能被拒申請永久居留權。

議員們表示，內政部應該認可其他貢獻，例如義工服務、照顧他人或擔任關鍵職位的工作人員，並應繼續認可，以在英國大學用英語授課獲取的學位去滿足英語能力要求。

資深工黨議員Sarah Champion是聯署人之一，她表示：「我的選民中有一些持BNO簽證的人，他們現在對自己的移民身份感到非常焦慮。政府新的移民政策讓他們對誰有或沒有資格留在英國感到困惑，這嚴重影響了他們的心理健康。」

2022年2月25日，圖為英國國民（海外）護照，簡稱BNO護照。（資料圖片 / 羅國輝攝）

另一名工黨議員James Naish進行的研究顯示，如果嚴格執行新的英語語言要求，僅有8%的BNO簽證家庭能夠在英國居住五年後完全符合永居的申請條件。他的選區拉什克利夫（Rushcliffe）有近3000名持BNO的移英港人。Naish是這封聯署信的發起人。

他的調查訪問了6,667名BNO移英港人，結果發現，另有43%的BNO港人家庭中完全沒有符合申請資格的成員。