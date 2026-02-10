黎智英案｜魯比奧、佩洛西批判決不公　外交部：其應受法律嚴懲

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司，被控《港區國安法》下「串謀勾結外國勢力」等罪，早前被判罪成，其中黎智英2月9日被判入獄20年。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）其後譴責香港高等法院對黎智英的判決不公。



綜合外媒報道，魯比奧在聲明中表示：「香港高等法院判處黎智英20年監禁的裁決，是本案不公且悲劇性的結局。」他亦表示，黎智英及其家人經歷長達兩年的審判和五年多的監禁，已飽受折磨。美國敦促相關部門給予黎智英人道主義假釋。

2026年1月28日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓出席參議院外交關係委員會「美國對委內瑞拉政策」聽證會作證。（Reuters）

前眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦就事件在社交平台X發文，認為判處黎智英20年監禁是嚴重的司法不公，是對新聞自由和法治的直接踐踏。

中國外交部發言人林劍回應判決，指黎智英是中國公民，是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，其行為嚴重衝擊「一國兩制」的原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港的繁榮穩定和市民的福祉，理應受到法律的嚴懲。

林劍稱，香港是法治社會，特區司法機關依法履職盡責，維護法律權威，捍衛國家安全，合情合理合法，不容置喙。中央政府堅定支持特區依法維護國家安全、懲治危害國家安全的犯罪行為。

中國外交部發言人林劍。（外交部網站）

林劍亦表示，有關司法案件純屬香港特區內部事務，敦促有關國家尊重中國主權，尊重香港法治，不得就特區司法案件審理發表不負責任的言論，不得以任何形式干預香港司法、干涉中國內政。