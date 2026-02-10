美國海事管理局：美國商船應遠離伊朗領海

美國和伊朗的關係持續緊張，美國海事管理局（MARAD）於2月9日發佈公告，警告懸掛美國國旗的商船，應避開波斯灣地區的伊朗領海。公告明言，長期以來，途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和阿曼灣（Gulf of Oman）的商船，一直面臨著被伊朗軍隊攔下、盤問、登船、拘留或扣押的風險。



2023年12月10日，圖為伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。（Reuters）

該公告指出，該建議有效期至8月8日，建議懸掛美國國旗的商船在途經這些水域時，應盡可能遠離伊朗領海，以不損害航行安全。此外，於霍爾木茲海峽向東航行的船隻，應靠近阿曼領海航行，以最大程度地降低風險。

公告又稱，一旦商船受到伊朗軍隊的盤問，船隻應提供船名和船旗國，並確認其航行符合國際法。在安全情況下，船長應拒絕對方登船，並注意遵守《海洋法公約》；但如果登船發生，船員不應強行抵抗。

美國海事管理局並建議，船舶保持自動識別系統 (AIS) 應答器開啟，因為「據稱伊朗軍隊扣押的一些船舶，是由於船舶未開啟 AIS 進行傳輸而造成」。